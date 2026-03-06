"Скучный" телефон оказался удачной покупкой на 2026 год: какая модель удивила эксперта (фото)

Сдержанный и самодостаточный смартфон Xiaomi 17 Ultra может быть хорошим выбором для тех, кто устал от ярких дизайнов.

Xiaomi 17 Ultra не пытается привлечь внимание потенциальных пользователей своим видом и передовыми аппаратным функциями, однако обозреватель техники для PhoneArena Питер Костадинов считает это преимуществом.

Эксперт использовал Xiaomi 17 Ultra в течение 10 дней и пришел к выводу, что нейтральный дизайн был правильным решением со стороны бренда. Этот смартфон не намекает на аппаратную или фотосъемку, что выгодно выделяет его среди конкурентов.

Как объясняет Костадинов, продвинутые аппаратные функции попадают в заголовки новостей, но как только новизна исчезает, они становятся скорее недостатком, чем преимуществом. Зато "неприметные" смартфоны со временем выглядят лучше.

Например, Xiaomi 15 Ultra в начале 2025 года предлагал такую же привлекательную камеру, как и Xiaomi 17 Ultra. Особенно впечатляющим был вариант Silver Chrome с двухцветным дизайном, имитирующим камеру Leica.

Xiaomi 15 Ultra Фото: PhoneArena

Автор признался, что приобрел тогда Xiaomi 15 Ultra из-за его стильного дизайна, однако уже через месяц уникальный вид смартфона перестал казаться ему привлекательным. Он отметил, что рынок смартфонов годами находится на плато, поэтому отличительными чертами современных премиальных устройств становятся крошечные миллиметровые изменения в размерах и незначительные колебания кривизны углов.

"Конечно, вы можете сказать, что дизайн телефонов сейчас скучный, и в хорошем настроении я бы полностью согласился с этим. Однако, если бы мне пришлось выбирать между скучным, но надежным телефоном, таким как Xiaomi 17 Ultra, и другим устройством с более экспериментальным дизайном, я бы всегда выбрал более умный, хоть и банальный вариант", — подытожил Костадинов.

