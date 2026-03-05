Недорогой смартфон с отличной производительностью: что известно о новом Vivo T5x (фото)

Компания Vivo готовит запуск смартфона Vivo T5x 5G, который станет преемником T4x 5G, представленного в марте 2025 года.

Vivo India анонсировала будущий Vivo T5x 5G в социальной сети X, отметив его впечатляющую производительность в сегменте смартфонов среднего класса.

В тизере сказано, что Vivo T5x 5G достиг результата в AnTuTu более 1 миллиона баллов. Vivo не раскрыла чипсет, на котором будет работать телефон, но заверила, что он будет иметь высокую производительность для своей категории.

Тизер Виво Фото: Vivo

В свою очередь инсайдер Йогеш Брар обнародовал в X вероятные характеристики Vivo T5x 5G. По его данным, смартфон получит чипсет MediaTek Dimensity 7400 Turbo и будет работать под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Важно

Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году: Google Pixel 10a против iPhone 17e (фото)

Также сообщается, что Vivo T5x 5G будет иметь аккумулятор емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Больше деталей, включая полные характеристики, цену и доступность, будет раскрыто ближе к запуску Vivo T5x 5G в Индии.

Відео дня

Напомним, OnePlus готовится выпустить смартфон OnePlus 15T, который превосходит конкурентов по характеристикам аккумулятора.

Фокус также сообщал, что китайские смартфоны OnePlus, Redmi и iQOO могут существенно подорожать в 2026 году.