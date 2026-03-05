Недорогий смартфон з відмінною продуктивністю: що відомо про новий Vivo T5x (фото)

Компанія Vivo готує запуск смартфона Vivo T5x 5G, який стане наступником T4x 5G, представленого в березні 2025 року.

Vivo India анонсувала майбутній Vivo T5x 5G у соціальній мережі X, наголосивши на його вражаючій продуктивності у сегменті смартфонів середнього класу.

У тизері сказано, що Vivo T5x 5G досяг результату в AnTuTu понад 1 мільйон балів. Vivo не розкрила чипсет, на якому працюватиме телефон, але запевнила, що він матиме високу продуктивність для своєї категорії.

Тизер Vivo Фото: Vivo

Своєю чергою інсайдер Йогеш Брар оприлюднив в X ймовірні характеристики Vivo T5x 5G. За його даними, смартфон отримає чипсет MediaTek Dimensity 7400 Turbo та працюватиме під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16.

Також повідомляється, що Vivo T5x 5G матиме акумулятор ємністю 7200 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 44 Вт. Більше деталей, включаючи повні характеристики, ціну та доступність, буде розкрито ближче до запуску Vivo T5x 5G в Індії.

