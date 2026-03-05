"Перевершує всі інші флагмани": чим вразить новий компактний смартфон OnePlus

Компанія OnePlus готується випустити новий флагман OnePlus 15T, який затьмарює інші пристрої у своєму сегменті за одним критерієм.

OnePlus 15T матиме на 20% більший акумулятор, ніж його попередник OnePlus 13T, повідомив президент OnePlus China Лі Цзе Луї у своєму блозі на Weibo.

Якщо OnePlus 13T мав акумулятор ємністю 6260 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт, то OnePlus 15T може похвалитися батареєю на 7500 мАг. Це суттєвий корок, у порівнянні з минулою моделлю.

"Він не тільки значно перевершує всі інші флагмани з маленьким екраном, але й навіть потужніший за більшість флагманів з великим екраном. Час роботи акумулятора більше не є слабкістю телефонів з маленьким екраном", — написав Лі Цзе Луї.

Окрім того, OnePlus повністю оптимізувала процес заряджання. Новий смартфон отримав покращену дротову зарядку потужністю 100 Вт, покращену бездротову зарядку потужністю 50 Вт та покращений блок живлення.

"Великий акумулятор, бездротова зарядка та можливість одночасно заряджати та грати в ігри без перегріву. Все, що хочуть користувачі з маленьким екраном, є тут", — наголосив президент OnePlus China.

