"Превосходит все остальные флагманы": чем впечатлит новый компактный смартфон OnePlus

Компактный смартфон OnePlus 15T
OnePlus 15T | Фото: OnePlus

Компания OnePlus готовится выпустить новый флагман OnePlus 15T, который затмевает другие устройства в своем сегменте по одному критерию.

OnePlus 15T будет иметь на 20% больший аккумулятор, чем его предшественник OnePlus 13T, сообщил президент OnePlus China Ли Цзе Луи в своем блоге на Weibo.

Если OnePlus 13T имел аккумулятор емкостью 6260 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт, то OnePlus 15T может похвастаться батареей на 7500 мАч. Это существенный прорыв, по сравнению с прошлой моделью.

"Он не только значительно превосходит все другие флагманы с маленьким экраном, но даже мощнее большинства флагманов с большим экраном. Время работы аккумулятора больше не является слабостью телефонов с маленьким экраном", — написал Ли Цзе Луи.

Кроме того, OnePlus полностью оптимизировала процесс зарядки. Новый смартфон получил улучшенную проводную зарядку мощностью 100 Вт, улучшенную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и улучшенный блок питания.

"Большой аккумулятор, беспроводная зарядка и возможность одновременно заряжать и играть в игры без перегрева. Все, что хотят пользователи с маленьким экраном, есть здесь", — подчеркнул президент OnePlus China.

