Бюджетные флагманы исчезнут: популярные смартфоны оказались под угрозой в 2026 году

В 2026 году смартфоны становятся дороже, чем когда-либо прежде. Особенно это касается флагманских моделей, которые позиционировались как более дешевая альтернатива устройствам Apple и Samsung.

Поскольку развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к росту цен на память, многие бренды решают повысить стартовые цены на свои смартфоны. В частности, это касается OnePlus, Redmi и iQOO, утверждает инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным информатора, повышение цен может коснуться базовых конфигураций с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Минимальная цена этих смартфонов, вероятно, составит минимум 725 долларов.

В публикации не было названо конкретных моделей, однако эксперты портала PhoneArena предполагают, что подорожание может коснуться будущего OnePlus 16. В таком случае этот смартфон будет стоить на 100-150 долларов дороже, чем его предшественник.

Как отмечают в издании, компания OnePlus годами рекламировала свои телефоны как "убийц флагманов", предлагая первоклассные характеристики по значительно более низкой цене, чем модели Galaxy S Ultra и iPhone Pro Max. Однако, возможно, бренду придется пересмотреть свою стратегию.

"Если цена действительно вырастет, я ожидаю, что OnePlus 16 станет менее привлекательным... по крайней мере для тех, кто ищет флагманы, ориентированные на цену. Если порог в 1000 долларов будет превышен, бренд больше не будет бросать вызов своим конкурентам — он просто присоединится к брендам, которые когда-то пытался подорвать", — подытожил эксперт.

Напомним, аналитическая фирма Gartner прогнозирует, что к 2028 году сегмент бюджетных ноутбуков может исчезнуть из-за подорожания памяти.

Фокус также сообщал, что несколько доступных моделей смартфонов Vivo и iQOO, вероятно, подорожают со следующего месяца.