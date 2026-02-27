Забудьте о дешевых смартфонах: известные бренды могут скоро поднять цены (фото)

Несколько доступных моделей смартфонов Vivo и iQOO, вероятно, подорожают со следующего месяца. Это происходит на фоне роста стоимости памяти.

Серии смартфонов Vivo T4 и соответствующей линейки iQOO Z10 могут вырасти в цене на 16 — 27 долларов (около 700 — 1 100 гривен), в зависимости от конфигурации оперативной памяти и хранилища, пишет Gadgets 360 со ссылкой на инсайдера.

Как отмечают в издании, Vivo T4 уже вышел в Индии по цене около 252 долларов в версии 8 ГБ + 128 ГБ, 274 доллара за модель 8 ГБ + 256 ГБ и 296 долларов за 12 ГБ + 256 ГБ. Однако теперь каждая из этих моделей может подорожать примерно на 22 доллара.

Что касается Vivo T4x, информатор утверждает, что цена на вариант 6 ГБ + 128 ГБ может вырасти на 16 долларов, тогда как варианты 8 ГБ могут подорожать на 27 долларов. Если слухи окажутся правдивыми, то смартфоны Vivo T4x будут стоить 170 долларов, 186 долларов и 208 долларов соответственно.

Vivo T4 Фото: gizmochina.com

Цена на все три варианта Vivo T4R может быть повышена на 22 доллара. В таком случае эти смартфоны будут стоить 252 доллара за вариант 8 ГБ + 128 ГБ, 274 доллара за 8 ГБ + 256 ГБ и 296 долларов за 12 ГБ + 256 ГБ.

Также сообщается, что смартфон iQOO Z10x подорожает на 16 долларов до 186 долларов в версии 6 ГБ + 128 ГБ, а модели 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ вырастут в цене на 27 долларов до 208 и 230 долларов соответственно.

Кроме того, ожидается, что цена iQOO Z10R со всеми вариантами памяти вырастет на 22 доллара. Модель 8 ГБ + 128 ГБ будет стоить 252 доллара, вариант 8 ГБ + 256 ГБ подорожает до 274 долларов, а 12 ГБ + 256 ГБ — до 296 долларов.

Упомянутые бренды еще официально не объявили о подорожании смартфонов, однако, по данным инсайдера, новые цены вступят в силу с 1 марта. Аналитики связывают это с ростом стоимости чипов памяти.

