Забудьте про дешеві смартфони: відомі бренди можуть скоро підняти ціни (фото)
Кілька доступних моделей смартфонів Vivo та iQOO, ймовірно, подорожчають з наступного місяця. Це відбувається на фоні зростання вартості пам'яті.
Серії смартфонів Vivo T4 та відповідної лінійки iQOO Z10 можуть зрости в ціні на 16 – 27 доларів (близько 700 – 1 100 гривень), залежно від конфігурації оперативної пам'яті та сховища, пише Gadgets 360 з посиланням на інсайдера.
Як зазначають у виданні, Vivo T4 вже вийшов у Індії за ціною близько 252 доларів у версії 8 ГБ + 128 ГБ, 274 долара за модель 8 ГБ + 256 ГБ та 296 доларів за 12 ГБ + 256 ГБ. Однак тепер кожна з цих моделей може подорожчати приблизно на 22 долара.
Що стосується Vivo T4x, інформатор стверджує, що ціна на варіант 6 ГБ + 128 ГБ може зрости на 16 доларів, тоді як варіанти 8 ГБ можуть подорожчати на 27 доларів. Якщо чутки виявляться правдивими, то смартфони Vivo T4x коштуватимуть 170 доларів, 186 доларів та 208 доларів відповідно.
Ціна на всі три варіанти Vivo T4R може бути підвищена на 22 долара. В такому разі ці смартфони коштуватимуть 252 долара за варіант 8 ГБ + 128 ГБ, 274 долара за 8 ГБ + 256 ГБ та 296 доларів за 12 ГБ + 256 ГБ.
Також повідомляється, що смартфон iQOO Z10x подорожчає на 16 доларів до 186 доларів у версії 6 ГБ + 128 ГБ, а моделі 8 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ зростуть у ціні на 27 доларів до 208 та 230 доларів відповідно.
Окрім того, очікується, що ціна iQOO Z10R з усіма варіантами пам'яті зросте на 22 долара. Модель 8 ГБ + 128 ГБ коштуватиме 252 долара, варіант 8 ГБ + 256 ГБ подорожчає до 274 доларів, а 12 ГБ + 256 ГБ — до 296 доларів.
Згадані бренди ще офіційно не оголосили про подорожчання смартфонів, однак, за даними інсайдера, нові ціни набудуть чинності з 1 березня. Аналітики пов’язують це зі зростанням вартості чипів пам'яті.
Нагадаємо, один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може скоригувати ціни на свої смартфони.
Фокус також повідомляв, що генеральний директор Nothing Карл Пей попередив про подорожчання смартфонів.