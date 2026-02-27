Забудьте про дешеві смартфони: відомі бренди можуть скоро підняти ціни (фото)

Кілька доступних моделей смартфонів Vivo та iQOO, ймовірно, подорожчають з наступного місяця. Це відбувається на фоні зростання вартості пам'яті.

Серії смартфонів Vivo T4 та відповідної лінійки iQOO Z10 можуть зрости в ціні на 16 – 27 доларів (близько 700 – 1 100 гривень), залежно від конфігурації оперативної пам'яті та сховища, пише Gadgets 360 з посиланням на інсайдера.

Як зазначають у виданні, Vivo T4 вже вийшов у Індії за ціною близько 252 доларів у версії 8 ГБ + 128 ГБ, 274 долара за модель 8 ГБ + 256 ГБ та 296 доларів за 12 ГБ + 256 ГБ. Однак тепер кожна з цих моделей може подорожчати приблизно на 22 долара.

Що стосується Vivo T4x, інформатор стверджує, що ціна на варіант 6 ГБ + 128 ГБ може зрости на 16 доларів, тоді як варіанти 8 ГБ можуть подорожчати на 27 доларів. Якщо чутки виявляться правдивими, то смартфони Vivo T4x коштуватимуть 170 доларів, 186 доларів та 208 доларів відповідно.

Відео дня

Vivo T4 Фото: gizmochina.com

Ціна на всі три варіанти Vivo T4R може бути підвищена на 22 долара. В такому разі ці смартфони коштуватимуть 252 долара за варіант 8 ГБ + 128 ГБ, 274 долара за 8 ГБ + 256 ГБ та 296 доларів за 12 ГБ + 256 ГБ.

Також повідомляється, що смартфон iQOO Z10x подорожчає на 16 доларів до 186 доларів у версії 6 ГБ + 128 ГБ, а моделі 8 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ зростуть у ціні на 27 доларів до 208 та 230 доларів відповідно.

Окрім того, очікується, що ціна iQOO Z10R з усіма варіантами пам'яті зросте на 22 долара. Модель 8 ГБ + 128 ГБ коштуватиме 252 долара, варіант 8 ГБ + 256 ГБ подорожчає до 274 доларів, а 12 ГБ + 256 ГБ — до 296 доларів.

Згадані бренди ще офіційно не оголосили про подорожчання смартфонів, однак, за даними інсайдера, нові ціни набудуть чинності з 1 березня. Аналітики пов’язують це зі зростанням вартості чипів пам'яті.

Нагадаємо, один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може скоригувати ціни на свої смартфони.

Фокус також повідомляв, що генеральний директор Nothing Карл Пей попередив про подорожчання смартфонів.