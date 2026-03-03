Дешевых ноутбуков больше не будет: модели до $500 могут исчезнуть через пару лет

К 2028 году сегмент персональных компьютеров стоимостью до 500 долларов (около 21 800 гривен) может стать нерентабельным из-за резкого подорожания динамической оперативной памяти (DRAM) и твердотельных накопителей (SSD).

К 2026 году память будет составлять 23% от общей стоимости материалов, что может сделать ноутбуки начального уровня невыгодными для брендов. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на аналитическую фирму Gartner.

По данным аналитиков, цены на DRAM и SSD резко вырастут до 2026 года. Вследствие этого компьютеры могут подорожать на 17% по сравнению с 2025 годом.

Что касается дешевых ноутбуков, их рентабельность уже чрезвычайно низкая. Учитывая это, аналитическая фирма прогнозирует возможное исчезновение моделей стоимостью до 500 долларов с полок магазинов.

Аналитики также предполагают, что рост цен продлит жизненный цикл устройств. К концу 2026 года срок службы ПК для бизнеса может вырасти на 15%, а потребительских моделей — до 20%. В то же время внедрение так называемых ПК с искусственным интеллектом может столкнуться с задержкой.

Также существуют некоторые факторы, которые могут смягчить давление на сегмент бюджетных компьютеров. Например, региональные ценовые стратегии, рынок восстановленных устройств и рекламные предложения. Однако это не отменяет того факта, что подорожание памяти ударит по этой сфере.

