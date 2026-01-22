Дешевых смартфонов станет меньше: популярные бренды сокращают поставки в 2026 году

Основное бремя глобального дефицита памяти, обусловленного развитием искусственного интеллекта (ИИ), легло на китайских производителей смартфонов. В связи с этим, бренды сокращают поставки в 2026 году на десятки миллионов единиц.

Компании Xiaomi и Oppo снизили свои прогнозы по поставкам смартфонов на 2026 год более чем на 20%, а Vivo сократила свою цель почти на 15%. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в цепочках поставок.

Как объясняют в издании, сокращения производства смартфонов происходят из-за изменений на мировом рынке памяти. Крупные поставщики, такие как Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, переориентируют свои мощности на применение ИИ, что приводит к дефициту чипов для смартфонов и других гаджетов.

По данным источников, постоянный рост цен на микросхемы памяти заставляют производителей смартфонов постоянно пересматривать свои планы. Китайские производители смартфонов все еще пытаются оценить полное влияние кризиса памяти, занимая выжидательную позицию перед корректировкой своих прогнозов.

Аналитическая компания IDC, прогнозирует, что ожидает сокращения продаж на 2,9-5,2% на мировом рынке. По словам исследователей, наибольшую угрозу почувствовали китайские производители Android-смартфонов, ориентированные на нижний сегмент рынка.

"Отрасль возлагает надежды на то, что спрос на чипы памяти, обусловленный развитием искусственного интеллекта, достигнет пика во второй половине 2026 года, что ослабит давление на рост стоимости памяти. Однако уровень их уверенности в этом прогнозе является относительно низким", — отметил старший менеджер по исследованиям клиентских устройств в IDC Asia-Pacific Уилл Вонг.

Напомним, один из руководителей Samsung, намекнул, что компания может скорректировать цены на флагманские смартфоны из-за дефицита памяти.

Фокус также сообщал, что генеральный директор Nothing Карл Пей предупредил о резком подорожании смартфонов в 2026 году.