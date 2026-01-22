Дешевих смартфонів стане менше: популярні бренди скорочують поставки у 2026 році

Основний тягар глобального дефіциту пам'яті, зумовленого розвитком штучного інтелекту (ШІ), ліг на китайських виробників смартфонів. У зв’язку з цим, бренди скорочують поставки у 2026 році на десятки мільйонів одиниць.

Компанії Xiaomi та Oppo знизили свої прогнози з постачання смартфонів на 2026 рік більш ніж на 20%, а Vivo скоротила свою ціль майже на 15%. Про це пише South China Morning Post з посиланням на джерела у ланцюжках постачання.

Як пояснюють у виданні, скорочення виробництва смартфонів відбуваються через зміни на світовому ринку пам'яті. Великі постачальники, такі як Samsung Electronics, SK Hynix і Micron Technology, переорієнтовують свої потужності на застосування ШІ, що призводить до дефіциту чипів для смартфонів та інших гаджетів.

За даними джерел, постійне зростання цін на мікросхеми пам'яті змушують виробників смартфонів постійно переглядати свої плани. Китайські виробники смартфонів все ще намагаються оцінити повний вплив кризи пам'яті, займаючи вичікувальну позицію перед коригуванням своїх прогнозів.

Відео дня

Важливо

Новий смартфон краще купити якнайшвидше: у 2026 році очікується рекордний стрибок цін

Аналітична компанія IDC, прогнозує, що очікує скорочення продажів на 2,9-5,2% на світовому ринку. За словами дослідників, найбільшу загрозу відчули китайські виробники Android-смартфонів, орієнтовані на нижній сегмент ринку.

"Галузь покладає надії на те, що попит на чипи пам'яті, обумовлений розвитком штучного інтелекту, досягне піку в другій половині 2026 року, що послабить тиск на зростання вартості пам'яті. Однак рівень їхньої впевненості в цьому прогнозі є відносно низьким", — зазначив старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC Asia-Pacific Вілл Вонг.

Нагадаємо, один з керівників Samsung, натякнув, що компанія може скоригувати ціни на флагманські смартфони через дефіцит пам’яті.

Фокус також повідомляв, що генеральний директор Nothing Карл Пей попередив про різке подорожчання смартфонів у 2026 році.