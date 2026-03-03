Дешевих ноутбуків більше не буде: моделі до $500 можуть зникнути за пару років

До 2028 року сегмент персональних комп’ютерів вартістю до 500 доларів (близько 21 800 гривень) може стати нерентабельним через різке подорожчання динамічної оперативної пам'яті (DRAM) та твердотілих накопичувачів (SSD).

До 2026 року пам'ять становитиме 23% від загальної вартості матеріалів, що може зробити ноутбуки початкового рівня невигідними для брендів. Про це пише Notebookcheck з посиланням на аналітичну фірму Gartner.

За даними аналітиків, ціни на DRAM та SSD різко зростуть до 2026 року. Внаслідок цього комп’ютери можуть подорожчати на 17%, порівняно з 2025 роком.

Що стосується дешевих ноутбуків, їхня рентабельність вже надзвичайно низька. Зважаючи на це, аналітична фірма прогнозує можливе зникнення моделей вартістю до 500 доларів з полиць магазинів.

Аналітики також припускають, що зростання цін подовжить життєвий цикл пристроїв. До кінця 2026 року термін служби ПК для бізнесу може зрости на 15%, а споживчих моделей — до 20%. Водночас впровадження так званих ПК зі штучним інтелектом може зіткнутися із затримкою.

Також існують деякі фактори, які можуть пом'якшити тиск на сегмент бюджетних комп'ютерів. Наприклад, регіональні цінові стратегії, ринок відновлених пристроїв та рекламні пропозиції. Однак це не відміняє того факту, що подорожчання пам'яті вдарить по цій сфері.

