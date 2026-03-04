Бюджетні флагмани зникнуть: популярні смартфони опинилися під загрозою у 2026 році

У 2026 році смартфони стають дорожчими, ніж будь-коли раніше. Особливо це стосується флагманських моделей, які позиціонувалися як дешевша альтернатива пристроям Apple та Samsung.

Оскільки розвиток штучного інтелекту (ШІ) призвів до зростання цін на пам'ять, багато брендів вирішують підвищити стартові ціни на свої смартфони. Зокрема, це стосується OnePlus, Redmi та iQOO, стверджує інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, підвищення цін може торкнутися базових конфігурацій з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті. Мінімальна ціна цих смартфонів, ймовірно, становитиме мінімум 725 доларів.

В публікації не було названо конкретних моделей, однак експерти порталу PhoneArena припускають, що подорожчання може торкнутися майбутнього OnePlus 16. У такому разі цей смартфон коштуватиме на 100-150 доларів дорожче, ніж його попередник.

Відео дня

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

Як зазначають у виданні, компанія OnePlus роками рекламувала свої телефони як "вбивць флагманів", пропонуючи першокласні характеристики за значно нижчою ціною, ніж моделі Galaxy S Ultra та iPhone Pro Max. Однак, можливо, бренду доведеться переглянути свою стратегію.

"Якщо ціна справді зросте, я очікую, що OnePlus 16 стане менш привабливим… принаймні для тих, хто шукає флагмани, орієнтовані на ціну. Якщо поріг у 1000 доларів буде перевищено, бренд більше не кидатиме виклик своїм конкурентам — він просто приєднається до брендів, які колись намагався підірвати", — підсумував експерт.

Нагадаємо, аналітична фірма Gartner прогнозує, що до 2028 року сегмент бюджетних ноутбуків може зникнути через подорожчання пам’яті.

Фокус також повідомляв, що кілька доступних моделей смартфонів Vivo та iQOO, ймовірно, подорожчають з наступного місяця.