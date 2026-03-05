Який бюджетний смартфон купити у 2026 році: Google Pixel 10a проти iPhone 17e (фото)

У 2026 році Google та Apple випустять доступніші пристрої Pixel 10a та iPhone 17e, націлені на ринок середнього класу.

В мережу вже просочилися ключові характеристики Google Pixel 10a та Apple iPhone 17e, тож експерти Tech Advisor вирішили порівняти ці смартфони.

Ціна

Pixel 10a Фото: Google

Стартова ціна Pixel 10a приблизно на 100 доларів нижча, ніж iPhone 17e. Середньобюджетний смартфон Google коштуватиме від 499 доларів, тоді як за iPhone 17e доведеться заплатити щонайменше 599 доларів.

Варто враховувати, що iPhone 17e пропонує мінімум 256 ГБ пам’яті, що вдвічі більше, ніж Pixel 10a. Ціна Pixel на 256 ГБ становить 599 доларів, а смартфон на 512 ГБ пам’яті буде продаватись за 799 доларів.

Камера

iPhone 17e Фото: Apple

iPhone 17e отримав одинарну 48-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/1.6 та підтримкою оптичної стабілізації зображення. Вона є досить пристойною, однак не дає можливості експериментувати з фокусною відстанню, окрім кадрування на основному сенсорі.

Відео дня

Pixel 10a також має основну камеру 48 Мп f/1.7, однак його перевагою стала наявність надширококутного об'єктива 13 Мп для панорамних пейзажних знімків.

"Жоден з цих телефонів аж ніяк не є зіркою фотографії, але Pixel 10a – це той, який варто обрати, якщо такі речі є для вас пріоритетом", — вважають експерти.

Продуктивність

Pixel 10a Фото: Google

Google вирішила не оснащувати Pixel 10a тим самим процесором Tensor G5, що й решта серії Google Pixel 10. Смартфон працює на тому ж Tensor G4, що й Pixel 9a до нього, тож малоймовірно, що він вразить швидкістю роботи.

Свою чергою iPhone 17e оснащений тим самим процесором Apple A19, що й iPhone 17. За словами експертів, це надзвичайно продуктивний чипсет, який перевершив навіть Tensor G5 Google Pixel 10.

Підтримка Qi2

Як зазначають у виданні, відсутність магнітної зарядки є одним з основних недоліків Google Pixel 10a. Це особливо примітно, враховуючи, що решта смартфонів серії Pixel 10 підтримують Qi2.

Водночас Apple нарешті інтегрувала у свій бюджетний iPhone магнітну панель, також відому як MagSafe. Вона дозволяє не лише заряджати смартфон бездротовим способом, але й підтримує цілу екосистему магнітних аксесуарів.

Магнітні аксесуари для iPhone 17e Фото: Apple

Висновок

Експерти дійшли до висновку, що Google Pixel 10a та iPhone 17e є приблизно рівноцінними за своїми характеристиками. На думку авторів огляду, власники цих смартфонів не відчують ні захвату, ні розчарування.

"Якщо ви хочете найдешевший телефон з найбільшою гнучкістю камери, оберіть Google. Якщо ж вам більше до вподоби продуктивність та розкішні аксесуари Qi2, то це Apple", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, компанія Apple вже оприлюднила офіційний анонс бюджетного iPhone 17e.

Фокус також писав про бюджетні смартфони, які можна купити замість Google Pixel 10a.