Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году: Google Pixel 10a против iPhone 17e (фото)

В 2026 году Google и Apple выпустят более доступные устройства Pixel 10a и iPhone 17e, нацеленные на рынок среднего класса.

В сеть уже просочились ключевые характеристики Google Pixel 10a и Apple iPhone 17e, поэтому эксперты Tech Advisor решили сравнить эти смартфоны.

Цена

Пиксель 10а Фото: Google

Стартовая цена Pixel 10a примерно на 100 долларов ниже, чем iPhone 17e. Среднебюджетный смартфон Google будет стоить от 499 долларов, тогда как за iPhone 17e придется заплатить минимум 599 долларов.

Стоит учитывать, что iPhone 17e предлагает минимум 256 ГБ памяти, что вдвое больше, чем Pixel 10a. Цена Pixel на 256 ГБ составляет 599 долларов, а смартфон на 512 ГБ памяти будет продаваться за 799 долларов.

Камера

iPhone 17e Фото: Apple

iPhone 17e получил одинарную 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.6 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Она является достаточно приличной, однако не дает возможности экспериментировать с фокусным расстоянием, кроме кадрирования на основном сенсоре.

Pixel 10a также имеет основную камеру 48 Мп f/1.7, однако его преимуществом стало наличие сверхширокоугольного объектива 13 Мп для панорамных пейзажных снимков.

"Ни один из этих телефонов отнюдь не является звездой фотографии, но Pixel 10a — это тот, который стоит выбрать, если такие вещи являются для вас приоритетом", — считают эксперты.

Производительность

Пиксель 10а Фото: Google

Google решила не оснащать Pixel 10a тем же процессором Tensor G5, что и остальные серии Google Pixel 10. Смартфон работает на том же Tensor G4, что и Pixel 9a до него, поэтому маловероятно, что он поразит скоростью работы.

В свою очередь iPhone 17e оснащен тем же процессором Apple A19, что и iPhone 17. По словам экспертов, это чрезвычайно производительный чипсет, который превзошел даже Tensor G5 Google Pixel 10.

Поддержка Qi2

Как отмечают в издании, отсутствие магнитной зарядки является одним из основных недостатков Google Pixel 10a. Это особенно примечательно, учитывая, что остальные смартфоны серии Pixel 10 поддерживают Qi2.

В то же время Apple наконец интегрировала в свой бюджетный iPhone магнитную панель, также известную как MagSafe. Она позволяет не только заряжать смартфон беспроводным способом, но и поддерживает целую экосистему магнитных аксессуаров.

Магнитные аксессуары для iPhone 17e Фото: Apple

Заключение

Эксперты пришли к выводу, что Google Pixel 10a и iPhone 17e являются примерно равноценными по своим характеристикам. По мнению авторов обзора, владельцы этих смартфонов не почувствуют ни восторга, ни разочарования.

"Если вы хотите самый дешевый телефон с наибольшей гибкостью камеры, выберите Google. Если же вам больше нравится производительность и роскошные аксессуары Qi2, то это Apple", — подытожили в издании.

