Эти 3 телефона намного лучше: какие модели стоит купить вместо Google Pixel 10a (фото)

Эксперт рекомендует присмотреться к таким моделям, как Moto G Stylus 2025, Samsung Galaxy A56 и OnePlus 15R.

Смартфон Google Pixel 10а не является чем-то выдающимся, поскольку Google отказалась от большинства физических улучшений в пользу ИИ, считает эксперт Марк Дженсен из androidpolice.com. Его мощная камера, флагманский процессор и интеллектуальные функции, несомненно, привлекут некоторых пользователей, однако это не единственный вариант в среднеценовом сегменте, поскольку у новейшего телефона Google много конкурентов, которых можно купить вместо него.

OnePlus 15R

Будучи телефоном среднего класса, OnePlus 15R немного отличается от конкурентов, но все же обладает высокими характеристиками, достойными флагманского смартфона. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Частота обновления 165 Гц делает AMOLED-дисплей невероятно плавным, а огромная батарея емкостью 7400 мАч заряжается мгновенно благодаря мощности зарядки 80 Вт.

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Authority

"Эти характеристики достойны любого флагмана, и они ставят OnePlus 15R на голову выше Pixel 10a", — пишет автор.

Однако в некоторых областях он проигрывает. У него отсутствует беспроводная зарядка, а камеры отличаются нестабильностью. И у него не будет мощных возможностей искусственного интеллекта, как у Pixel. У OnePlus есть некоторые интеллектуальные функции, Gemini, AI Translate, AI Search, AI Recorder и AI Writer, а также приложение Mind Space для хранения скриншотов и других медиафайлов, но ничего на уровне Magic Cue, или чего-то подобного, нет.

Если вас не особо интересуют функции ИИ, то OnePlus 15R — телефон, который стоит купить вместо Pixel 10a, уверен Марк.

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 — это вполне функциональный смартфон. В отличие от OnePlus 15R, упомянутого выше, Galaxy A56 имеет более стандартные характеристики среднего уровня, включая процессор Exynos 1580, который, вероятно, немного слабее, чем Tensor G4 в Pixel 10a. Однако он имеет тот же объем памяти, что и Pixel 10a, и хотя базовая модель A56 имеет всего 6 ГБ оперативной памяти, есть возможность сравняться с Pixel с 8 ГБ оперативной памяти или превзойти его с 12 ГБ.

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Что касается других аспектов, тут все довольно неоднозначно, пишет Дженсен. Тройная основная камера достаточно хороша, чтобы конкурировать с Pixel 10a, хотя макрообъектив оставляет желать лучшего.

Конечно, Pixel превосходит Samsung по вычислительной мощности и возможностям ИИ, но Samsung тоже не отстает в этом плане, а процессор Exynos обеспечит хорошую производительность в повседневных задачах и легко справится с большинством 3D-игр.

Moto G Stylus 2025

Справедливо сказать, линейка Moto G немного слабовата, но Motorola немного расширила границы возможностей в версии "Стилус". В основе телефона лежит мощный процессор Snapdragon 6 Gen 3, а также 8 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Moto G Stylus 2025

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей имеет частоту обновления 120 Гц, а батарея емкостью 5000 мАч быстро заряжается с помощью быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольной камерой на 8 Мп, и хотя она не сравнится с Pixel 10a, ее все еще достаточно для большинства ситуаций.

Главная фишка здесь — стилус, и Pixel просто не может с ним сравниться. Если это вас привлекает, стоит обратить внимание на Moto G Stylus. Однако Motorola предлагает только два крупных обновления программного обеспечения, которые, к сожалению, доводят вас только до Android 17. Но даже с учетом этого, Moto G Stylus 2025 — очень хорошая альтернатива Pixel 10a, подытоживает эксперт.

