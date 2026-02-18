Смартфоны Apple, Samsung, Google не получат батареи на 10 000 мАч: причина странная (видео)

Почему эти компании намеренно избегают технологии, которая позволила бы их телефонам работать несколько дней от одной зарядки? Ответ на этот вопрос нашел блогер Маркес Браунли.

В прошлом году многие флагманские модели Vivo, OnePlus и Xiaomi были оснащены кремниево-углеродными батареями, поэтому нетрудно было предположить, что последние модели iPhone и Pixel будут обладать такими же впечатляющими емкостями. Однако iPhone 17 и Google Pixel 10 уже есть на рынке, но без этих батарей. Так почему же эти компании намеренно избегают технологии, которая позволила бы их телефонам работать несколько дней от одной зарядки? Ответ на этот вопрос нашел блогер Маркес Браунли, пишет bgr.com.

Чем хороши кремний-углеродные аккумуляторы

Литий-ионные батареи справляются со своей задачей достаточно хорошо, но по мере того, как новейшие смартфоны стремятся превзойти друг друга по всем показателям, включая время автономной работы, достигаются пределы возможностей графитовых батарей. Выбрав кремний-углеродные аккумуляторы, такие телефоны, как RealMe P4 Power, могут достигать емкости более 10 000 мАч, что почти вдвое больше, чем у самых дорогих телефонов с литий-ионными аналогами.

Это становится возможным благодаря определенным свойствам кремния. Во-первых, кремний может просто хранить гораздо больше энергии, чем графит, по теоретическим оценкам, он почти в 10 раз эффективнее графита, материала, используемого в литий-ионных батареях. Это позволяет производителям размещать более качественные аккумуляторы в более тонких корпусах, да, но это также позволяет им размещать супер-емкие батареи в обычных телефонах.

Кремний-углеродные аккумуляторы держат заряд дольше Фото: gizmochina.com

Проблема с кремний-углеродными батареями

Как объяснил ютубер Маркес Браунли, кремний расширяется значительно сильнее, чем графит, используемый в традиционных батареях. Само по себе расширение не является чем-то необычным; при зарядке телефона батарея увеличивается в размерах, а при разрядке — уменьшается. Для литий-ионных батарей это расширение составляет всего около 10% от размера батареи. Для кремниево-углеродных батарей это превращается в огромное увеличение объема на 300%. Если ваша батарея постоянно расширяется и сжимается, это в конечном итоге приведет к таким проблемам, как ее раздувание. В худшем случае батарея может даже сгореть или взорваться, хотя это случается редко.

Чтобы избежать этих проблем, компании, выпускающие эти батареи, не используют чистый кремний; они смешивают его с материалом, который в определенной степени компенсирует расширение. Именно здесь вступает в дело углерод, делая батареи более стабильными и гарантируя, что они не будут слишком быстро выходить из строя.

Чем больше углерода используется вместе с кремнием, тем стабильнее становится батарея. К сожалению, чем стабильнее батарея, тем меньше у нее будет плотности энергии. Телефоны с гибкими батареями, такие как упомянутый выше RealMe Power P4, могут использовать такие батареи, применяя значительно меньшее количество углерода, выбирая большую мощность в обмен на потенциально более нестабильную батарею.

Однако это не означает, что новый OnePlus обязательно выйдет из строя или взорвется в руках: технология стремительно развивается, и любой телефон, поступающий в продажу, должен пройти строгие испытания на безопасность. Даже если Apple, Samsung и Google еще не перешли на этот уровень, они, возможно, просто ждут дальнейшего развития технологий в области батарей. К тому же, Apple не нуждается в дополнительной батарее, поскольку последние модели iPhone уже могут работать дольше, чем телефоны с батареями вдвое большей емкости.

