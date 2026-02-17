Портативная зарядка на 10 000 мАч прослужит в 2 раза дольше: что в ней особенного (фото)

В продажу поступило портативное зарядное устройство Kuxia S3, которое, по утверждению разработчиков, обладает достаточной емкостью, чтобы почти вдвое увеличить время автономной работы iPhone.

Зарядка оснащена полутвердотельной батареей, которая теоретически намного безопаснее, чем литий-ионные аналоги. Такие батареи используют гелеобразное электролитное вещество, пишет techradar.com.

Батарея обычного повербанка начинает деградировать примерно после 300-500 циклов зарядки, но аккумулятор Kuxia сохранит более 80% своей емкости как минимум до 1000 циклов зарядки.

Помимо полутвердотельной батареи, еще одним преимуществом Kuxia S3 является поддержка стандарта Qi2.2, что означает возможность беспроводной зарядки телефона мощностью до 25 Вт, а не 15 Вт, как у Qi2.

Кроме того, он совместим с MagSafe, имеет подставку, небольшой экран для отображения оставшегося уровня заряда батареи и состояния зарядки, а также встроенный кабель для зарядки других устройств через USB-C (мощностью до 35 Вт).

Портативный аккумулятор Kuxia S3 Фото: Kuxia

Все это делает Kuxia S3 довольно тяжелым — 245 г, но в него встроено 18 магнитов, которые, по крайней мере, обеспечат надежное крепление к телефону. Для сравнения, предыдущая модель (Kuxia S2) весила всего 145 г, но у нее также всего 5000 мАч, нет подставки, и она ограничена стандартом Qi2.

В любом случае, Kuxia S3 довольно дорогая по сравнению с литий-ионными конкурентами, ее цена составляет 149,98 долларов США.

Ранее мы писали о том, какие технологии кардинально изменят смартфоны. Производители смартфонов постепенно отказываются от ненадежных и недолговечных литий-ионных аккумуляторов. Фокус рассказывает, какие батареи смогут их заменить.