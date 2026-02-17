Портативна зарядка на 10 000 мАг прослужить у 2 рази довше: що в ній особливого (фото)

У продаж надійшов портативний зарядний пристрій Kuxia S3, який, за твердженням розробників, має достатню ємність, щоб майже вдвічі збільшити час автономної роботи iPhone.

Зарядка оснащена напівтвердотільною батареєю, яка теоретично набагато безпечніша, ніж літій-іонні аналоги. Такі батареї використовують гелеподібну електролітну речовину, пише techradar.com.

Батарея звичайного повербанка починає деградувати приблизно після 300-500 циклів заряджання, але акумулятор Kuxia збереже понад 80% своєї ємності щонайменше до 1000 циклів заряджання.

Крім напівтвердотільної батареї, ще однією перевагою Kuxia S3 є підтримка стандарту Qi2.2, що означає можливість бездротової зарядки телефону потужністю до 25 Вт, а не 15 Вт, як у Qi2.

Крім того, він сумісний з MagSafe, має підставку, невеликий екран для відображення рівня заряду батареї, що залишився, і стану заряджання, а також вбудований кабель для заряджання інших пристроїв через USB-C (потужністю до 35 Вт).

Портативний акумулятор Kuxia S3 Фото: Kuxia

Усе це робить Kuxia S3 доволі важким — 245 г, але в нього вбудовано 18 магнітів, які, принаймні, забезпечать надійне кріплення до телефона. Для порівняння, попередня модель (Kuxia S2) важила лише 145 г, але в неї також лише 5000 мАг, немає підставки, і вона обмежена стандартом Qi2.

У будь-якому разі, Kuxia S3 досить дорога порівняно з літій-іонними конкурентами, її ціна становить 149,98 доларів США.

Раніше ми писали про те, які технології кардинально змінять смартфони. Виробники смартфонів поступово відмовляються від ненадійних і недовговічних літій-іонних акумуляторів. Фокус розповідає, які батареї зможуть їх замінити.