Ці 3 телефони набагато кращі: які моделі варто купити замість Google Pixel 10a (фото)

Експерт рекомендує придивитися до таких моделей, як Moto G Stylus 2025, Samsung Galaxy A56 і OnePlus 15R.

Смартфон Google Pixel 10а не є чимось видатним, оскільки Google відмовилася від більшості фізичних поліпшень на користь ШІ, вважає експерт Марк Дженсен з androidpolice.com. Його потужна камера, флагманський процесор та інтелектуальні функції, безсумнівно, привернуть увагу деяких користувачів, однак це не єдиний варіант у середньоціновому сегменті, оскільки у новітнього телефону Google багато конкурентів, яких можна купити замість нього.

OnePlus 15R

Будучи телефоном середнього класу, OnePlus 15R трохи відрізняється від конкурентів, але все ж має високі характеристики, гідні флагманського смартфона. Він оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 або 512 ГБ вбудованої пам'яті. Частота оновлення 165 Гц робить AMOLED-дисплей неймовірно плавним, а величезна батарея ємністю 7400 мАг заряджається миттєво завдяки потужності зарядки 80 Вт.

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Authority

"Ці характеристики гідні будь-якого флагмана, і вони ставлять OnePlus 15R на голову вище Pixel 10a", — пише автор.

Однак у деяких сферах він програє. У нього відсутня бездротова зарядка, а камери відрізняються нестабільністю. І у нього не буде потужних можливостей штучного інтелекту, як у Pixel. У OnePlus є деякі інтелектуальні функції, Gemini, AI Translate, AI Search, AI Recorder і AI Writer, а також застосунок Mind Space для зберігання скріншотів та інших медіафайлів, але нічого на рівні Magic Cue, або чогось подібного, немає.

Якщо вас не особливо цікавлять функції ШІ, то OnePlus 15R — телефон, який варто купити замість Pixel 10a, впевнений Марк.

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 — це цілком функціональний смартфон. На відміну від OnePlus 15R, згаданого вище, Galaxy A56 має більш стандартні характеристики середнього рівня, включно з процесором Exynos 1580, який, імовірно, трохи слабкіший, ніж Tensor G4 у Pixel 10a. Однак він має той самий об'єм пам'яті, що і Pixel 10a, і хоча базова модель A56 має лише 6 ГБ оперативної пам'яті, є можливість зрівнятися з Pixel з 8 ГБ оперативної пам'яті або перевершити його з 12 ГБ.

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

Що стосується інших аспектів, тут все досить неоднозначно, пише Дженсен. Потрійна основна камера досить хороша, щоб конкурувати з Pixel 10a, хоча макрооб'єктив залишає бажати кращого.

Звичайно, Pixel перевершує Samsung за обчислювальною потужністю і можливостями ШІ, але Samsung теж не відстає в цьому плані, а процесор Exynos забезпечить хорошу продуктивність у повсякденних завданнях і легко впорається з більшістю 3D-ігор.

Moto G Stylus 2025

Справедливо сказати, лінійка Moto G трохи слабенька, але Motorola трохи розширила межі можливостей у версії "Стилус". В основі телефону лежить потужний процесор Snapdragon 6 Gen 3, а також 8 ГБ оперативної пам'яті і не менше 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон Moto G Stylus 2025

6,7-дюймовий AMOLED-дисплей має частоту оновлення 120 Гц, а батарея ємністю 5000 мАг швидко заряджається за допомогою швидкої дротової зарядки потужністю 68 Вт і швидкої бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Основна камера на 50 Мп доповнена надширококутною камерою на 8 Мп, і хоча вона не зрівняється з Pixel 10a, її все ще достатньо для більшості ситуацій.

Головна фішка тут — стилус, і Pixel просто не може з ним зрівнятися. Якщо це вас приваблює, варто звернути увагу на Moto G Stylus. Однак Motorola пропонує лише два великих оновлення програмного забезпечення, які, на жаль, доводять вас лише до Android 17. Але навіть з урахуванням цього, Moto G Stylus 2025 — дуже хороша альтернатива Pixel 10a, підсумовує експерт.

