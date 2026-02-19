Популярні в усьому світі смартфони не отримають батареї на 10 000 мАг: причина здивувала (відео)
Чому ці компанії навмисно уникають технології, яка дозволила б їхнім телефонам працювати кілька днів від однієї зарядки? Відповідь на це запитання знайшов блогер Маркес Браунлі.
Минулого року багато флагманських моделей Vivo, OnePlus і Xiaomi були оснащені кремнієво-вуглецевими батареями, тому неважко було припустити, що останні моделі iPhone і Pixel матимуть такі ж вражаючі ємності. Однак iPhone 17 і Google Pixel 10 вже є на ринку, але без цих батарей. То чому ж ці компанії навмисно уникають технології, яка дозволила б їхнім телефонам працювати кілька днів від однієї зарядки? Відповідь на це питання знайшов блогер Маркес Браунлі, пише bgr.com.
Чим хороші кремній-вуглецеві акумулятори
Літій-іонні батареї справляються зі своїм завданням досить добре, але в міру того, як новітні смартфони прагнуть перевершити один одного за всіма показниками, зокрема за часом автономної роботи, досягаються межі можливостей графітових батарей. Обравши кремній-вуглецеві акумулятори, такі телефони, як RealMe P4 Power, можуть досягати ємності понад 10 000 мАг, що майже вдвічі більше, ніж у найдорожчих телефонів з літій-іонними аналогами.
Це стає можливим завдяки певним властивостям кремнію. По-перше, кремній може просто зберігати набагато більше енергії, ніж графіт, за теоретичними оцінками, він майже в 10 разів ефективніший за графіт, матеріал, що використовується в літій-іонних батареях. Це дає змогу виробникам розміщувати більш якісні акумулятори в більш тонких корпусах, так, але це також дає їм змогу розміщувати суперємні батареї у звичайних телефонах.
Проблема з кремній-вуглецевими батареями
Як пояснив ютубер Маркес Браунлі, кремній розширюється значно сильніше, ніж графіт, який використовується в традиційних батареях. Саме по собі розширення не є чимось незвичайним; під час заряджання телефону батарея збільшується в розмірах, а під час розряджання — зменшується. Для літій-іонних батарей це розширення становить лише близько 10% від розміру батареї. Для кремнієво-вуглецевих батарей це перетворюється на величезне збільшення обсягу на 300%. Якщо ваша батарея постійно розширюється і стискається, це в кінцевому підсумку призведе до таких проблем, як її роздування. У гіршому випадку батарея може навіть згоріти або вибухнути, хоча це трапляється рідко.
Щоб уникнути цих проблем, компанії, що випускають ці батареї, не використовують чистий кремній; вони змішують його з матеріалом, який певною мірою компенсує розширення. Саме тут вступає в справу вуглець, роблячи батареї більш стабільними і гарантуючи, що вони не будуть занадто швидко виходити з ладу.
Що більше вуглецю використовується разом із кремнієм, то стабільнішою стає батарея. На жаль, що стабільнішою є батарея, то меншою вона матиме щільність енергії. Телефони з гнучкими батареями, як-от згаданий вище RealMe Power P4, можуть використовувати такі батареї, застосовуючи значно меншу кількість вуглецю, обираючи більшу потужність в обмін на потенційно більш нестабільну батарею.
Однак це не означає, що новий OnePlus обов'язково вийде з ладу або вибухне в руках: технологія стрімко розвивається, і будь-який телефон, що надходить у продаж, повинен пройти суворі випробування на безпеку. Навіть якщо Apple, Samsung і Google ще не перейшли на цей рівень, вони, можливо, просто чекають подальшого розвитку технологій у сфері батарей. До того ж, Apple не потребує додаткової батареї, оскільки останні моделі iPhone вже можуть працювати довше, ніж телефони з батареями вдвічі більшої ємності.
