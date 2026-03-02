Apple представила самый дешевый iPhone 17e: раскрыты характеристики и цены (фото, видео)

Компания Apple официально анонсировала бюджетный iPhone 17e. Смартфон доступен в черном, белом и нежно-розовом цветах, а также в двух вариантах памяти: 256 ГБ и 512 ГБ.

iPhone 17e будет доступен для предварительного заказа с 4 марта и поступит в продажу с 11 марта. Стартовая цена смартфона составляет 599 долларов (примерно 25 950 гривен), говорится в пресс-релизе Apple.

iPhone 17e

"iPhone 17e сочетает в себе мощную производительность и функции, которые нравятся нашим пользователям, по исключительной цене, что делает его привлекательным вариантом для клиентов, желающих перейти на семейство iPhone 17", — заявила Кайан Дренс, вице-президент Apple по международному маркетингу продуктов iPhone.

Дизайн и дисплей

Цвета iPhone 17e Фото: Apple

iPhone 17e получил прочный, но легкий алюминиевый корпус аэрокосмического класса и защищен от брызг, воды и пыли со стандартом защиты IP68. Apple обещает втрое лучшую устойчивость экрана к царапинам, чем у предшественника, а также улучшенное антибликовое покрытие для уменьшения бликов.

Відео дня

Дисплей Super Retina XDR с технологией OLED имеет пиковую яркость 1200 нит и поддерживает формат Dolby Vision. Смартфон можно разблокировать через Face ID, а кнопка Action предоставляет быстрый доступ к ряду полезных функций.

Производительность

В основе iPhone 17e лежит процессор A19 последнего поколения, изготовленный по передовой 3-нанометровой технологии. Его мощности достаточно как для повседневных задач, так и для расширенных возможностей Apple Intelligence.

iPhone 17e поддерживает игры консольного уровня Благодаря 4-ядерному графическому процессору с нейронными ускорителями, а обновленный 16-ядерный нейронный двигатель позволяет Apple Intelligence и другим моделям искусственного интеллекта (ИИ) работать быстрее.

Аккумулятор

Сообщается, что iPhone 17e способен работать на одном заряде целый день благодаря кремниевым процессорам Apple, включая сотовый модем C1X, и усовершенствованному управлению питанием iOS 26.

iPhone 17e может зарядиться до 50% примерно за 30 минут благодаря быстрой проводной зарядке через USB-C и поддерживает MagSafe и Qi2 для быстрой беспроводной зарядки до 15 Вт. MagSafe также позволяет крепить к задней панели телефона другие магнитные аксессуары.

Магнитные аксессуары для iPhone 17e Фото: Apple

Камера

По данным Apple, 48-мегапиксельная камера Fusion обеспечивает оптическое качество 2-кратного телеобъектива, что дает пользователям две камеры в одной. По умолчанию смартфон делает фото с разрешением 24 МП, однако доступны режимы до 48 МП.

В пресс-релизе сказано, что iPhone 17e снимает превосходные видео в формате 4K с Dolby Vision до 60 кадров/с и. Пользователям доступны видео в формате пространственного аудио для прослушивания с AirPods или Apple Vision Pro, а также больше возможностей редактирования звука видео с помощью Audio Mix.

Фото на iPhone 17e Фото: Apple

Безопасность и связь

iPhone 17e позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью функции "Сообщения через спутник" и связываться со службами экстренной помощи с помощью службы "Экстренный SOS". Приложение "Найти меня" также позволяет делиться своим местонахождением через спутник.

Система обнаружения аварий на iPhone 17e может обнаружить серьезную автомобильную аварию и автоматически позвонить в службы экстренной помощи, если пользователь без сознания или не может добраться до своего телефона.

Напомним, вскоре в продажу поступит смартфон Google Pixel 10a, который составит конкуренцию iPhone 17e.

Фокус также сообщал, что Apple может анонсировать первый складной iPhone во второй половине 2026 года.