Apple представила найдешевший iPhone 17e: розкрито характеристики та ціни (фото, відео)

Компанія Apple офіційно анонсувала бюджетний iPhone 17e. Смартфон доступний у чорному, білому та ніжно-рожевому кольорах, а також у двох варіантах пам’яті: 256 ГБ та 512 ГБ.

iPhone 17e буде доступний для попереднього замовлення з 4 березня та надійде у продаж з 11 березня. Стартова ціна смартфона становить 599 доларів (приблизно 25 950 гривень), йдеться в пресрелізі Apple.

iPhone 17e

"iPhone 17e поєднує в собі потужну продуктивність і функції, які подобаються нашим користувачам, за винятковою ціною, що робить його привабливим варіантом для клієнтів, які бажають перейти на сімейство iPhone 17", — заявила Кайан Дренс, віце-президент Apple з міжнародного маркетингу продуктів iPhone.

Дизайн та дисплей

Кольори iPhone 17e Фото: Apple

iPhone 17e отримав міцний, але легкий алюмінієвий корпус аерокосмічного класу та захищений від бризок, води та пилу зі стандартом захисту IP68. Apple обіцяє втричі кращу стійкість екрана до подряпин, ніж у попередника, а також покращене антиблікове покриття для зменшення відблисків.

Відео дня

Дисплей Super Retina XDR з технологією OLED має пікову яскравість 1200 ніт та підтримує формат Dolby Vision. Смартфон можна розблокувати через Face ID, а кнопка Action надає швидкий доступ до низки корисних функцій.

Продуктивність

В основі iPhone 17e лежить процесор A19 останнього покоління, виготовлений за передовою 3-нанометровою технологією. Його потужності достатньо як для повсякденних завдань, так і для розширених можливостей Apple Intelligence.

iPhone 17e підтримує ігри консольного рівня Завдяки 4-ядерному графічному процесору з нейронними прискорювачами, а оновлений 16-ядерний нейронний двигун дозволяє Apple Intelligence та іншим моделям штучного інтелекту (ШІ) працювати швидше.

Акумулятор

Повідомляється, що iPhone 17e здатен працювати на одному заряді цілий день завдяки кремнієвим процесорам Apple, включаючи стільниковий модем C1X, та вдосконаленому керуванню живленням iOS 26.

iPhone 17e може зарядитися до 50% приблизно за 30 хвилин завдяки швидкій дротовій зарядці через USB-C та підтримує MagSafe та Qi2 для швидкої бездротової зарядки до 15 Вт. MagSafe також дозволяє кріпити до задньої панелі телефона інші магнітні аксесуари.

Магнітні аксесуари для iPhone 17e Фото: Apple

Камера

За даними Apple, 48-мегапіксельна камера Fusion забезпечує оптичну якість 2-кратного телеоб'єктива, що дає користувачам дві камери в одній. За замовчуванням смартфон робить фото з роздільною здатністю 24 МП, однак доступні режими до 48 МП.

У пресрелізі сказано, що iPhone 17e знімає чудові відео у форматі 4K з Dolby Vision до 60 кадрів/с та. Користувачам доступні відео у форматі просторового аудіо для прослуховування з AirPods або Apple Vision Pro, а також більше можливостей редагування звуку відео за допомогою Audio Mix.

Фото на iPhone 17e Фото: Apple

Безпека та зв'язок

iPhone 17e дозволяє надсилати текстові повідомлення за допомогою функції "Повідомлення через супутник" та зв’язуватися зі службами екстреної допомоги за допомогою служби "Екстрений SOS". Застосунок "Знайти мене" також дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням через супутник.

Система виявлення аварій на iPhone 17e може виявити серйозну автомобільну аварію та автоматично зателефонувати до служб екстреної допомоги, якщо користувач непритомний або не може дістатися до свого телефона.

Нагадаємо, незабаром у продаж надійде смартфон Google Pixel 10a, який складе конкуренцію iPhone 17e.

Фокус також повідомляв, що Apple може анонсувати перший складаний iPhone у другій половині 2026 року.