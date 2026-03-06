"Нудний" телефон виявився вдалою покупкою на 2026 рік: яка модель здивувала експерта (фото)

Стриманий та самодостатній смартфон Xiaomi 17 Ultra може бути хорошим вибором для тих, хто втомився від яскравих дизайнів.

Xiaomi 17 Ultra не намагається привернути увагу потенційних користувачів своїм виглядом та передовими апаратним функціями, однак оглядач техніки для PhoneArena Пітер Костадінов вважає це перевагою.

Експерт використовував Xiaomi 17 Ultra впродовж 10 днів та дійшов до висновку, що нейтральний дизайн був правильним рішенням з боку бренду. Цей смартфон не натякає на апаратну чи фотозйомку, що вигідно виділяє його серед конкурентів.

Як пояснює Костадінов, просунуті апаратні функції потрапляють у заголовки новин, але як тільки новизна зникає, вони стають радше недоліком, ніж перевагою. Натомість "непримітні" смартфони з часом виглядають краще.

Наприклад, Xiaomi 15 Ultra на початку 2025 року пропонував таку ж привабливу камеру, як і Xiaomi 17 Ultra. Особливо вражаючим був варіант Silver Chrome з двоколірним дизайном, що імітував камеру Leica.

Xiaomi 15 Ultra Фото: PhoneArena

Автор зізнався, що придбав тоді Xiaomi 15 Ultra через його стильний дизайн, однак вже через місяць унікальний вигляд смартфона перестав здаватися йому привабливим. Він зазначив, що ринок смартфонів роками перебуває на плато, тож визначними рисами сучасних преміальних пристроїв стають крихітні міліметрові зміни в розмірах та незначні коливання кривизни кутів.

"Звичайно, ви можете сказати, що дизайн телефонів зараз нудний, і в доброму настрої я б повністю погодився з цим. Однак, якщо б мені довелося вибирати між нудним, але надійним телефоном, таким як Xiaomi 17 Ultra, та іншим пристроєм з більш експериментальним дизайном, я б завжди вибрав розумніший, хоч і банальний варіант", — підсумував Костадінов.

