Смартфони Samsung середнього класу порадували під час тестів: інсайдер розкрив ціни

Компанія Samsung випустить у 2026 році два нові середньобюджетні смартфони — Galaxy A37 та Galaxy A57.

Нові результати тестів свідчать про те, що Galaxy A37 та Galaxy A57 мають помітні покращення продуктивності порівняно з їхніми попередниками. Про це свідчать дані Geekbench.

Майбутній Samsung Galaxy A37 набрав 1138 балів в одноядерних та 3450 балів у багатоядерних тестах. Його попередник Galaxy A36 набрав близько 1000 та 2700 балів відповідно. Це означає, що новий смартфон показав себе на 30% краще в багатоядерних тестах.

Galaxy A57 та Galaxy A37 Фото: phonearena.com

Своєю чергою Samsung Galaxy A57 отримав 1385 балів в одноядерних та 4469 балів у багатоядерних тестах. Для порівняння, Galaxy A56 показав близько 1350 та 3700 балів. В даному випадку йдеться про покращення на 20% у багатоядерних тестах.

Відео дня

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Що стосується цін, згідно з публікацією інсайдера Sudhanshu Ambhore у соцмережі X, Galaxy A37 може коштувати 439 євро (приблизно 22 335 гривень) за варіант 6 ГБ + 128 ГБ та 539 євро (приблизно 27 423 гривень) за версію 8 ГБ + 256 ГБ. Ціна Galaxy A57 може скласти 539 євро за варіант 8 ГБ + 128 ГБ та 609 євро (приблизно 30 980 гривень) за версію 8 ГБ + 256 ГБ.

Нагадаємо, серія Samsung Galaxy S26 продемонструвала надзвичайно високі продажі, перевершивши показники Galaxy S25.

Фокус також повідомляв, що у смартфона Galaxy S26 Ultra, який є найдорожчою моделлю серії, виявили один недолік.