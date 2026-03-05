Смартфони Samsung середнього класу порадували під час тестів: інсайдер розкрив ціни
Компанія Samsung випустить у 2026 році два нові середньобюджетні смартфони — Galaxy A37 та Galaxy A57.
Нові результати тестів свідчать про те, що Galaxy A37 та Galaxy A57 мають помітні покращення продуктивності порівняно з їхніми попередниками. Про це свідчать дані Geekbench.
Майбутній Samsung Galaxy A37 набрав 1138 балів в одноядерних та 3450 балів у багатоядерних тестах. Його попередник Galaxy A36 набрав близько 1000 та 2700 балів відповідно. Це означає, що новий смартфон показав себе на 30% краще в багатоядерних тестах.
Своєю чергою Samsung Galaxy A57 отримав 1385 балів в одноядерних та 4469 балів у багатоядерних тестах. Для порівняння, Galaxy A56 показав близько 1350 та 3700 балів. В даному випадку йдеться про покращення на 20% у багатоядерних тестах.
Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу?
Що стосується цін, згідно з публікацією інсайдера Sudhanshu Ambhore у соцмережі X, Galaxy A37 може коштувати 439 євро (приблизно 22 335 гривень) за варіант 6 ГБ + 128 ГБ та 539 євро (приблизно 27 423 гривень) за версію 8 ГБ + 256 ГБ. Ціна Galaxy A57 може скласти 539 євро за варіант 8 ГБ + 128 ГБ та 609 євро (приблизно 30 980 гривень) за версію 8 ГБ + 256 ГБ.
Нагадаємо, серія Samsung Galaxy S26 продемонструвала надзвичайно високі продажі, перевершивши показники Galaxy S25.
Фокус також повідомляв, що у смартфона Galaxy S26 Ultra, який є найдорожчою моделлю серії, виявили один недолік.