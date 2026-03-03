Найдорожчий смартфон Samsung може мати суттєвий недолік: що показало тестування (фото)

Однією з найбільш обговорюваних функцій смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra став інноваційний дисплей конфіденційності (Privacy Display), однак експерти виявили один неприємний нюанс.

Лабораторний тест показав, що дисплей Galaxy S26 Ultra став темнішим, порівняно з його попередником Galaxy S25 Ultra, повідомляє Tom's Guide.

Торішній флагман Galaxy S25 Ultra має пікову яскравість 1860 ніт, тоді як Galaxy S26 Ultra під час тесту продемонстрував лише 1806 ніт. Експерти припускають, що потемніння дисплея може бути зумовленим саме інтеграцією Privacy Display.

Як зазначають у виданні, ця різниця майже непомітна, якщо дивитися на дисплей прямо за нормальних умов. Однак при погляді під ширшими кутами екран Galaxy S26 Ultra виглядає набагато тьмянішим.

Galaxy S25 Ultra та Galaxy S26 Ultra Фото: Future

Також повідомляється, що при увімкнених режимах "Приватний дисплей" та "Максимальний захист конфіденційності" пікова яскравість дисплея Galaxy S26 Ultra різко падає до 586 ніт. Це може бути проблемою при перегляді контенту на вулиці.

Автор статті наголосив, що Galaxy S26 Ultra став перший смартфоном з подібною функцією, що додає йому цінності. Він також зазначив, що власники флагмана Samsung можуть отримати пристойну яскравість, вимкнувши Privacy Display.

"Хоча наші тести підтверджують, що S26 Ultra об'єктивно тьмяніший за S25 Ultra загалом, я готовий прийняти цей компроміс заради душевного спокою, що ніхто не зможе підглядати за моїм екраном, якщо тільки не дивиться на нього прямо", — підсумував експерт.

Нагадаємо, тестування UL Solutions підтвердило, що дисплей Galaxy S26 Ultra забезпечує високу конфіденційність. Він зберігає лише 3,5% своєї яскравості під кутом 45 градусів і 0,9% або менше під кутом 60 градусів.

Фокус також повідомляв, що флагмани Samsung Galaxy S26 отримали розумну функцію камери, що базується на системі Overlay Translation. Ця технологія дозволяє перекладати текст через камеру у режимі реального часу.