Вражаюча функція Samsung Galaxy S26, про яку всі мовчать: що може цей смартфон (фото)

Новітні флагмани Samsung Galaxy S26 отримали розумну функцію камери, якої не мав жоден попередній смартфон компанії.

Samsung інтегрувала у застосунок камери Galaxy S26 переклад у реальному часі. Функція базується на системі Overlay Translation, яка дебютувала на старіших моделях Galaxy, однак вона працює безпосередньо у видошукачі, зазначає Android Authority.

Як пояснюють у виданні, телефон розпізнає текст за допомогою OCR, перекладає його, видаляє оригінальний текст, відновлює фон зображення за допомогою технології "AI in-painting", а потім розміщує перекладений текст назад на зображенні у відповідному стилі та місці.

Переклад через камеру Galaxy S26 Фото: Android Authority

На старіших смартфонах Samsung Galaxy це відбувалося у застосунку "Галерея" та Samsung Internet, де телефон мав достатньо часу для повного відновлення зображення. Своєю чергою Galaxy S26 робить крок вперед, виконуючи ту саму роботу в режимі реального часу через камеру.

Замість того, щоб показувати перекладений текст у плаваючих блоках, смартфони Galaxy S26 одразу замінюють текст іноземною мовою, зберігаючи його прив’язаним до початкового положення. Тобто всі вуличні знаки, написи та інструкції відображаються на обраній мові та рухаються разом з камерою.

Щоб скористатися функцією, потрібно виконати наступні дії:

наведіть камеру на текст або зображення, яке потрібно перекласти;

натисніть кнопку "T" > "Переклад у режимі реального часу".

Нагадаємо, Galaxy S26 Ultra отримав унікальний дисплей, який обмежує кут огляду таким чином, що людина, яка стоїть збоку, бачить лише темний, нечитабельний екран.

Фокус також повідомляв, що китайський бренд Poco потролив компанію Samsung в день презентації серії смартфонів Galaxy S26.