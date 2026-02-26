Нарешті можна розслабитись: чим новий Samsung Galaxy S26 Ultra вразив експерта (фото)

Новітній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримав унікальний дисплей, який запобігає витоку особистої інформації під час використання смартфону у громадських або людних місцях

Враженнями від функції Privacy Display на Samsung Galaxy S26 Ultra поділився оглядач гаджетів Вінсент Нгуєн у своїй статті для The Gadgeteer.

Як пояснює експерт, Privacy Display обмежує кут огляду таким чином, що людина, яка стоїть поруч або позаду, бачить затемнений, нечитабельний дисплей. Водночас при погляді спереду контент залишається чітким. Функція працює як у портретній, так і в альбомній орієнтації.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

"Galaxy S26 Ultra щойно зробив будь-який захисний екран для конфіденційності застарілим", — зазначив Нгуєн.

Налаштувати конфіденційність дисплея можна для кожного застосунка окремо. Також є можливість обмежити окремі сповіщення, не затемнюючи весь екран.

Налаштування Privacy Display Фото: The Gadgeteer

Щоб активувати Privacy Display, достатньо двічі клацнути бічну кнопку на смартфоні. Samsung також інтегрувала цю функцію в систему Routines, тож її можна налаштувати на автоматичну активацію, коли ви прибуваєте в громадське місце, і вимикання, коли ви вдома.

Samsung стверджує, що Privacy Display не споживає додаткової енергії. Ба більше, дисплей конфіденційності може покращити термін служби акумулятора. Ця функція також не залежить від підключення до мережі.

Затемнення дисплея Galaxy S26 Ultra під кутом Фото: The Gadgeteer

"У повсякденному житті це означає, що ви можете відчувати себе напрочуд розслаблено. Ви просто тримаєте телефон так, як вам зручно. Більше жодних нахилів, складок чи кутів. Технологія сама зробить все інше. Після кількох хвилин використання ви починаєте усвідомлювати, скільки дрібних фізичних компромісів ви робили, не замислюючись про них", — підсумував Нгуєн.

Сьогодні компанія Samsung Display також заявила, що що її технологія Flex Magic Pixel, відома як Privacy Display, пройшла перевірку всесвітньо визнаним незалежним органом з тестування та сертифікації UL Solutions.

Тестування UL Solutions підтвердило, що дисплей Galaxy S26 Ultra забезпечує високу конфіденційність. Він зберігає лише 3,5% своєї яскравості під кутом 45 градусів і 0,9% або менше під кутом 60 градусів. Для порівняння, звичайні екрани смартфонів зазвичай зберігають близько 40% яскравості, якщо дивитися на них під кутом.

