Наконец-то можно расслабиться: чем новый Samsung Galaxy S26 Ultra поразил эксперта (фото)

Новейший флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получил уникальный дисплей, который предотвращает утечку личной информации во время использования смартфона в общественных или людных местах

Впечатлениями от функции Privacy Display на Samsung Galaxy S26 Ultra поделился обозреватель гаджетов Винсент Нгуен в своей статье для The Gadgeteer.

Как объясняет эксперт, Privacy Display ограничивает угол обзора таким образом, что человек, стоящий рядом или сзади, видит затемненный, нечитабельный дисплей. В то же время при взгляде спереди контент остается четким. Функция работает как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: The Gadgeteer

"Galaxy S26 Ultra только что сделал любой защитный экран для конфиденциальности устаревшим", — отметил Нгуен.

Настроить конфиденциальность дисплея можно для каждого приложения отдельно. Также есть возможность ограничить отдельные уведомления, не затемняя весь экран.

Настройка Privacy Display Фото: The Gadgeteer

Чтобы активировать Privacy Display, достаточно дважды щелкнуть боковую кнопку на смартфоне. Samsung также интегрировала эту функцию в систему Routines, поэтому ее можно настроить на автоматическую активацию, когда вы прибываете в общественное место, и выключение, когда вы дома.

Samsung утверждает, что Privacy Display не потребляет дополнительной энергии. Более того, дисплей конфиденциальности может улучшить срок службы аккумулятора. Эта функция также не зависит от подключения к сети.

Затемнение дисплея Galaxy S26 Ultra под углом Фото: The Gadgeteer

"В повседневной жизни это означает, что вы можете чувствовать себя удивительно расслабленно. Вы просто держите телефон так, как вам удобно. Больше никаких наклонов, складок или углов. Технология сама сделает все остальное. После нескольких минут использования вы начинаете осознавать, сколько мелких физических компромиссов вы делали, не задумываясь о них", — подытожил Нгуен.

Сегодня компания Samsung Display также заявила, что что ее технология Flex Magic Pixel, известная как Privacy Display, прошла проверку всемирно признанным независимым органом по тестированию и сертификации UL Solutions.

Тестирование UL Solutions подтвердило, что дисплей Galaxy S26 Ultra обеспечивает высокую конфиденциальность. Он сохраняет лишь 3,5% своей яркости под углом 45 градусов и 0,9% или меньше под углом 60 градусов. Для сравнения, обычные экраны смартфонов обычно сохраняют около 40% яркости, если смотреть на них под углом.

Напомним, эксперты поделились впечатлениями от новой серии Samsung Galaxy S26.

Фокус также сообщал, что Poco потроллила Samsung в день презентации Galaxy S26.