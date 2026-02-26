"Вы не должны": китайский бренд потроллил Samsung в день презентации Galaxy S26 (фото)

Компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Один из конкурентов бренда также не остался в стороне.

Серия Galaxy S26 была официально анонсирована 25 февраля. В тот же день китайский производитель смартфонов Poco, принадлежащий корпорации Xiaomi, опубликовал пост, который портал GSMArena расценил как троллинг Samsung.

Как отмечает издание, в своих тизерах к серии Galaxy S26 компания Samsung делает большой акцент на том, что это "не смартфоны, а ИИ-телефоны". В свою очередь Poco призывает пользователей подождать на более "умное" устройство.

"Умные люди будут ждать более умный телефон. Они не спешат. Поэтому и вы не должны", — говорится в публикации Poco в соцсети X.

Poco потроллил Samsung Фото: Скриншот

По данным портала, Poco готовится выпустить новые смартфоны в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что Poco X8 Pro будет переименованной версией Redmi Turbo 5, а Poco X8 Pro Max станет ребрендигом Redmi Turbo 5 Max.

Согласно слухам, единственным отличием между Poco и Redmi может быть емкость аккумулятора. Poco X8 Pro получит аккумулятор емкостью 6500 мАч, тогда как Redmi Turbo 5 имеет аккумулятор на 7560 мАч. В то же время Poco X8 Pro Max выйдет с батареей на 8500 мАч, уступив Redmi Turbo 5 Max с его аккумулятором на 9000 мАч.

Напомним, базовые флагманы Galaxy S26 и Galaxy S26+ получили новый фирменный процессор и глубокую интеграцию новых опций Galaxy AI.

Фокус также сообщал, что новый Galaxy S26 Ultra получил уникальную функцию Privacy Display, защищающую экран от подглядывания посторонних людей.