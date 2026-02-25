Samsung представила флагманы Galaxy S26 и S26+: умные функции и мощь Exynos 2600 (фото)

Samsung анонсировала серию Galaxy S26. Базовые флагманы 2026 года получили новый фирменный процессор и глубокую интеграцию новых опций Galaxy AI.

Как сообщает Samsung, обе модели выполнены в едином стиле и будут доступны в четырех расцветках: черной, белой, голубой и фиолетовой. Смартфоны предлагают высокую производительность и интересные программные новшества.

Характеристики и возможности

В отличие от Ultra-версии, стандартный Galaxy S26 и увеличенный Galaxy S26+ базируются на чипе Samsung Exynos 2600, созданном по передовому 2-нанометровому техпроцессу. Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти и доступны с накопителями на 256 ГБ или 512 ГБ.

Устройства получили матрицы Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц: Galaxy S26 оснащен компактным 6,3-дюймовым экраном с разрешением FHD+ (2340x1080). Galaxy S26+ предлагает более крупный 6,7-дюймовый дисплей с повышенным разрешением QHD+ (3120x1440) и плотностью пикселей 516 ppi.

За автономность младшей модели отвечает аккумулятор емкостью 4300 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, в то время как Plus-вариант получил батарею на 4900 мАч и зарядку до 45 Вт. Оба смартфона поддерживают беспроводную и реверсивную подпитку. Для стабильной работы под нагрузками инженеры переработали испарительную камеру, улучшив отвод тепла на 21%. Также заявлена защита корпуса от влаги и пыли по стандарту IP68.

Samsung Galaxy S26/S26+ Фото: Samsung

Конфигурация фотомодулей у смартфонов идентична. На задней панели расположилась тройная камера:

Основная камера: 50 Мп (диафрагма f/1.8) с поддержкой зума оптического качества 2х.

50 Мп (диафрагма f/1.8) с поддержкой зума оптического качества 2х. Сверхширокоугольная: 12 Мп (f/2.2) с углом обзора 120 градусов.

12 Мп (f/2.2) с углом обзора 120 градусов. Телеобъектив: 10 Мп (f/2.4) с 3-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера получила разрешение 12 Мп. Усовершенствованный AI-процессор обработки изображений теперь применяется и для селфи, обеспечивая естественные оттенки кожи даже при сложном освещении. Смартфоны также получили улучшенный алгоритм масштабирования ProScaler 6, продвинутый ночной режим съемки Nightography и суперстабилизацию.

Функции Galaxy AI

Третье поколение ИИ-смартфонов Samsung делает ставку на проактивность. Система работает в фоновом режиме, анализирует контекст и предлагает помощь. Ассистенты Gemini и Perplexity позволяют автоматизировать рутину в одно нажатие (например, создать план поездки из почты и внести его в календарь). Улучшенный Circle to Search от Google теперь умеет распознавать сразу несколько объектов на экране за один запрос.

Samsung Galaxy S26 и S26+ Фото: sammobile.com

ИИ-инструмент Photo Assist для генеративного редактирования позволяет в пару кликов интегрировать новые объекты в кадр (например, поменять одежду или достроить фон). Наконец, сканирование документов: система автоматически убирает с фото блики, пальцы и смятые участки бумаги, объединяя снимки в аккуратный PDF-файл с качеством скана.

Кроме того, реализован новый формат управления без помощи рук: при использовании наушников Galaxy Buds 4 пользователи могут отвечать на звонки простыми движениями головы (Head Gestures) и активировать голосового AI-агента, не отрываясь от дел.

Цены:

Samsung Galaxy S26:

12/256 ГБ — $899 / €999

12/512 ГБ — $1099 / €1199

Samsung Galaxy S26+:

12/256 ГБ — $1099 / €1249

12/512 ГБ — $1299 / €1449

Ранее сообщалось, что смартфоны флагманского уровня скоро подешевеют. На фоне релиза Galaxy S26 ожидается, что прошлогодние телефоны Galaxy S25 упадут в цене.