Samsung представила флагмани Galaxy S26 і S26+: розумні функції та міць Exynos 2600 (фото)

Samsung анонсувала серію Galaxy S26. Базові флагмани 2026 року отримали новий фірмовий процесор і глибоку інтеграцію нових опцій Galaxy AI.

Як повідомляє Samsung, обидві моделі виконані в єдиному стилі і будуть доступні в чотирьох кольорах: чорному, білому, блакитному і фіолетовому. Смартфони пропонують високу продуктивність і цікаві програмні нововведення.

Характеристики та можливості

На відміну від Ultra-версії, стандартний Galaxy S26 і збільшений Galaxy S26+ базуються на чипі Samsung Exynos 2600, створеному за передовим 2-нанометровим техпроцесом. Обидві моделі оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті і доступні з накопичувачами на 256 ГБ або 512 ГБ.

Пристрої отримали матриці Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц: Galaxy S26 оснащений компактним 6,3-дюймовим екраном з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080). Galaxy S26+ пропонує більший 6,7-дюймовий дисплей з підвищеною роздільною здатністю QHD+ (3120x1440) і щільністю пікселів 516 ppi.

За автономність молодшої моделі відповідає акумулятор ємністю 4300 мАг із зарядкою потужністю 25 Вт, тоді як Plus-варіант отримав батарею на 4900 мАг і зарядку до 45 Вт. Обидва смартфони підтримують бездротове і реверсивне підживлення. Для стабільної роботи під навантаженнями інженери переробили багатоканальну випарну камеру, поліпшивши відведення тепла на 21%. Також заявлено захист корпусу від вологи і пилу за стандартом IP68.

Samsung Galaxy S26/S26+ Фото: Samsung

Конфігурація фотомодулів у смартфонів ідентична. На задній панелі розташувалася потрійна камера:

Основна камера: 50 Мп (діафрагма f/1.8) з підтримкою зуму оптичної якості 2х.

50 Мп (діафрагма f/1.8) з підтримкою зуму оптичної якості 2х. Надширококутна: 12 Мп (f/2.2) з кутом огляду 120 градусів.

12 Мп (f/2.2) з кутом огляду 120 градусів. Телеоб'єктив: 10 Мп (f/2.4) з 3-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера отримала роздільну здатність 12 Мп. Вдосконалений AI-процесор обробки зображень тепер застосовується і для селфі, забезпечуючи природні відтінки шкіри навіть при складному освітленні. Смартфони також отримали покращений алгоритм масштабування ProScaler 6, просунутий нічний режим зйомки Nightography і суперстабілізацію.

Функції Galaxy AI

Третє покоління ШІ-смартфонів Samsung робить ставку на проактивність. Система працює у фоновому режимі, аналізує контекст і пропонує допомогу. Асистенти Gemini і Perplexity дають змогу автоматизувати рутину в одне натискання (наприклад, створити план поїздки з пошти і внести його в календар). Покращений Circle to Search від Google тепер вміє розпізнавати одразу кілька об'єктів на екрані за один запит.

Samsung Galaxy S26 і S26+ Фото: sammobile.com

ШІ-інструмент Photo Assist для генеративного редагування дає змогу в кілька кліків інтегрувати нові об'єкти в кадр (наприклад, поміняти одяг або добудувати фон). Нарешті, сканування документів: система автоматично прибирає з фото відблиски, пальці та зім'яті ділянки паперу, об'єднуючи знімки в акуратний PDF-файл з якістю скана.

Крім того, реалізовано новий формат управління без допомоги рук: під час використання навушників Galaxy Buds 4 користувачі можуть відповідати на дзвінки простими рухами голови (Head Gestures) і активувати голосового AI-агента, не відриваючись від справ.

Ціни:

Samsung Galaxy S26:

12/256 ГБ — $899 / €999

12/512 ГБ — $1099 / €1199

Samsung Galaxy S26+:

12/256 ГБ — $1099 / €1249

12/512 ГБ — $1299 / €1449

Раніше повідомлялося, що смартфони флагманського рівня скоро подешевшають. На тлі релізу Galaxy S26 очікується, що торішні телефони Galaxy S25 впадуть у ціні.