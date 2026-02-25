Не покупайте эти смартфоны Samsung сейчас: модели флагманского уровня скоро подешевеют

Компания Samsung готовится выпустить новую серию смартфонов Galaxy S26. На фоне этого ожидается, что прошлогодние телефоны Galaxy S25 упадут в цене.

Текущую серию Galaxy S25, включая S25 Plus и S25 Ultra, нельзя называть революционной, но это все еще надежные смартфоны с рядом передовых функций. Чтобы купить Galaxy S25 дешевле, эксперты Android Authority советуют подождать, пока Galaxy S26 официально поступит в продажу.

"Учитывая, что новые телефоны появятся уже через несколько дней, серия Galaxy S25 оказалась в странном положении. Хотя модели S25 все еще очень хороши, покупать их непосредственно перед появлением Galaxy S26 не имеет особого смысла", — подчеркнули эксперты.

Как отмечают в издании, линейка Galaxy S26 вряд ли держит существенные улучшения по сравнению с Galaxy S25. Однако эти смартфоны все равно будут самыми передовыми моделями Samsung.

Среди новых функций Galaxy S26 наиболее ожидаемой является так называемый дисплей конфиденциальности, который позволит видеть содержимое экрана только спереди, тогда как людям смотрящим под углом, будет видно только черный экран.

Также сообщается, что Samsung может уменьшить вес базовой модели Galaxy S26 до 137 граммов. Кроме того, инсайдеры писали о несколько большем аккумуляторе для базового Galaxy S26, новом алгоритме для менее шумных фотографий и новых чипсетах.

Впрочем смартфоны Galaxy S25 все еще остаются отличным выбором в 2026 году. Samsung предлагает 7 лет обновлений операционной системы, поэтому эти телефоны прослужат еще не менее 6 лет.

Напомним, Galaxy S22, который вышел четыре года назад, до сих пор превосходит современные бюджетные телефоны по одной важной характеристике.

Фокус также сообщал, что владельцы Galaxy S22 пожаловались, что последнее обновление безопасности привело к блокировке их смартфонов.