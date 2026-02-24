Не обновляйте эти смартфоны Android: популярные модели вышли из строя из-за нового патча

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S22 пожаловались, что последнее обновление безопасности привело к блокировке их устройств. Проблема, похоже, касается всех моделей линейки, начиная от базового S22 до S22 Ultra.

Несколько пользователей Samsung Galaxy S22 рассказали на Reddit, что после установки последнего патча безопасности смартфоны постоянно перезагружаются. На это обратил внимание портал Android Police.

Сообщается, что сброс до заводских настроек через режим восстановления не помогает. Нескольким пользователям удалось восстановить работу смартфонов, вручную перепрошивая их через ПК. В отдельных случаях даже помог принудительный перезапуск.

Пока непонятно, неисправность связана с поврежденной инсталляцией, старением аппаратных компонентов или базовой ошибкой прошивки. Ситуацию осложняет тот факт, что Galaxy S22 вышел в 2022 году, поэтому большинство этих телефонов уже исчерпали свои гарантийные сроки.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Как отмечают в издании, обновления от Samsung обычно не создают новых проблем, как это часто случается с Google. Тем не менее, это не первый случай, когда обновление ПО фактически блокирует смартфоны Galaxy S22.

"Если у вас есть Galaxy S22, возможно, вам стоит отложить установку последнего патча безопасности, пока Samsung не выпустит новую прошивку", — отметили эксперты портала.

Напомним, Samsung прекратила выпуск обновлений программного обеспечения для смартфонов Galaxy S21 и более старых моделей.

Фокус также сообщал, что Google больше не выпускает патчи безопасности для телефонов под управлением Android 12 или более старых версий.