Не оновлюйте ці смартфони Android: популярні моделі вийшли з ладу через новий патч

Власники смартфонів Samsung Galaxy S22 поскаржилися, що останнє оновлення безпеки призвело до блокування їхніх пристроїв. Проблема, схоже, стосується всіх моделей лінійки, починаючи від базового S22 до S22 Ultra.

Кілька користувачів Samsung Galaxy S22 розповіли на Reddit, що після встановлення останнього патчу безпеки смартфони постійно перезавантажуються. На це звернув увагу портал Android Police.

Повідомляється, що скидання до заводських налаштувань через режим відновлення не допомагає. Кільком користувачам вдалося відновити роботу смартфонів, вручну перепрошиваючи їх через ПК. В окремих випадках навіть допоміг примусовий перезапуск.

Наразі незрозуміло, чи несправність пов'язана з пошкодженою інсталяцією, старінням апаратних компонентів чи базовою помилкою прошивки. Ситуацію ускладнює той факт, що Galaxy S22 вийшов у 2022 році, тож більшість цих телефонів вже вичерпали свої гарантійні терміни.

Як зазначають у виданні, оновлення від Samsung зазвичай не створюють нових проблем, як це часто трапляється з Google. Тим не менш, це не перший випадок, коли оновлення ПЗ фактично блокує смартфони Galaxy S22.

"Якщо у вас є Galaxy S22, можливо, вам варто відкласти встановлення останнього патчу безпеки, доки Samsung не випустить нову прошивку", — наголосили експерти порталу.

Нагадаємо, Samsung припинила випуск оновлень програмного забезпечення для смартфонів Galaxy S21 та старіших моделей.

Фокус також повідомляв, що Google більше не випускає патчі безпеки для телефонів під керуванням Android 12 або старіших версій.