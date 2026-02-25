Не купуйте ці смартфони Samsung зараз: моделі флагманського рівня скоро подешевшають

Компанія Samsung готується випустити нову серію смартфонів Galaxy S26. На фоні цього очікується, що минулорічні телефони Galaxy S25 впадуть у ціні.

Поточну серію Galaxy S25, включно з S25 Plus та S25 Ultra, не можна називати революційною, але це все ще надійні смартфони з низкою передових функцій. Щоб купити Galaxy S25 дешевше, експерти Android Authority радять зачекати, поки Galaxy S26 офіційно надійде у продаж.

"З огляду на те, що нові телефони з'являться вже за кілька днів, серія Galaxy S25 опинилася в дивному становищі. Хоча моделі S25 все ще дуже хороші, купувати їх безпосередньо перед появою Galaxy S26 не має особливого сенсу", — наголосили експерти.

Як зазначають у виданні, лінійка Galaxy S26 навряд чи тримає суттєві покращення, порівняно з Galaxy S25. Однак ці смартфони все одно будуть найбільш передовими моделями Samsung.

Серед нових функцій Galaxy S26 найбільш очікуваною є так званий дисплей конфіденційності, який дозволить бачити вміст екрану лише спереду, тоді як людям що дивляться під кутом, буде видно лише чорний екран.

Також повідомляється, що Samsung може зменшити вагу базової моделі Galaxy S26 до 137 грамів. Окрім того, інсайдери писали про дещо більший акумулятор для базового Galaxy S26, новий алгоритм для менш шумних фотографій та нові чипсети.

Втім смартфони Galaxy S25 все ще залишаються чудовим вибором у 2026 році. Samsung пропонує 7 років оновлень операційної системи, тож ці телефони прослужать ще щонайменше 6 років.

Нагадаємо, Galaxy S22, який вийшов чотири роки тому, досі перевершує сучасні бюджетні телефони за однією важливою характеристикою.

Фокус також повідомляв, що власники Galaxy S22 поскаржилися, що останнє оновлення безпеки призвело до блокування їхніх смартфонів.