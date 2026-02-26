"Ви не повинні": китайський бренд потролив Samsung в день презентації Galaxy S26 (фото)

Компанія Samsung представила серію флагманських смартфонів Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra. Один з конкурентів бренду також не залишився осторонь.

Серія Galaxy S26 була офіційно анонсована 25 лютого. Того ж дня китайський виробник смартфонів Poco, що належить корпорації Xiaomi, опублікував пост, який портал GSMArena розцінив як тролінг Samsung.

Як зазначає видання, у своїх тизерах до серії Galaxy S26 компанія Samsung робить великий акцент на тому, що це "не смартфони, а ШІ-телефони". Своєю чергою Poco закликає користувачів зачекати на "розумніший" пристрій.

"Розумні люди чекатимуть на розумніший телефон. Вони не поспішають. Тож і ви не повинні", — йдеться у публікації Poco в соцмережі X.

Poco потролив Samsung Фото: Скриншот

За даними порталу, Poco готується випустити нові смартфони протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що Poco X8 Pro буде перейменованою версією Redmi Turbo 5, а Poco X8 Pro Max стане ребрендигом Redmi Turbo 5 Max.

Згідно з чутками, єдиною відмінністю між Poco та Redmi може бути ємність акумулятора. Poco X8 Pro отримає акумулятор ємністю 6500 мАг, тоді як Redmi Turbo 5 має акумулятор на 7560 мАг. Водночас Poco X8 Pro Max вийде з батареєю на 8500 мАг, поступившись Redmi Turbo 5 Max з його акумулятором на 9000 мАг.

Нагадаємо, базові флагмани Galaxy S26 та Galaxy S26+ отримали новий фірмовий процесор і глибоку інтеграцію нових опцій Galaxy AI.

Фокус також повідомляв, що новий Galaxy S26 Ultra отримав унікальну функцію Privacy Display, що захищає екран від підглядання сторонніх людей.