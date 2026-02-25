Samsung випустила Galaxy S26 Ultra: 200-мегапіксельна камера та антишпигунський екран (фото)

Південнокорейська компанія поповнила S-лінійку топовою моделлю Galaxy S26 Ultra. Апарат вирізняється ексклюзивним процесором від Qualcomm, вбудованим захистом екрана від підглядання і новим ШІ-інструментарієм Galaxy AI.

За даними Samsung, смартфон оснащений великим 6,9-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з підтримкою фірмового стилуса S Pen і адаптивною частотою оновлення.

Унікальним нововведенням Ultra-версії став режим "Антишпигун" (Privacy Display). Ця технологія фізично обмежує кути огляду до 45 градусів, приховуючи інформацію на дисплеї від оточуючих у громадських місцях. Функцію можна налаштувати на автоматичну активацію при введенні паролів або відкритті банківських сервісів. Візуально модель продовжує строгий корпоративний стиль і доступна в чорному, білому, блакитному та фіолетовому кольорах. Є захист корпусу від води та пилу за стандартом IP68.

Що ще нового

За швидкодію відповідає спеціальна версія чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy. Порівняно з минулими поколіннями, продуктивність центрального процесора зросла на 19%, графіки — на 24%, а нейронного модуля — на 39%. Для запобігання перегріву інженери збільшили ефективність випарної камери на 21%. Автономність забезпечує акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки, яка заповнює 75% ємності батареї за півгодини.

Оптична система Ultra-версії включає головний ширококутний сенсор на 200 Мп з розширеною діафрагмою (f/1.4) для кращого захоплення світла в темряві. Його доповнюють 50-Мп надширококутний модуль і одразу два телеоб'єктиви (перископічний 50 Мп і стандартний 10 Мп), що забезпечують оптичне наближення об'єктів. Смартфон став першим телефоном Galaxy з підтримкою професійного кодека APV, який здійснює стиснення відео без втрати вихідної якості. Обробка зображень виконується алгоритмом ProScaler 6 і системою mDNIe, що підвищує реалістичність передачі кольору в чотири рази.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Samsung

Можливості Galaxy AI базуються на вбудованих асистентах Gemini і Perplexity. Штучний інтелект працює в проактивному режимі, даючи змогу автоматизувати рутинні завдання або ідентифікувати відразу кілька елементів на фото через функцію Circle to Search. Вбудований редактор Photo Assist вміє домальовувати тло, змінювати час доби на знімках і органічно вписувати нові об'єкти. А розумний сканер документів автоматично вирівнює і покращує знімки тексту з паперу. Також реалізовано управління без рук: у зв'язці з навушниками Galaxy Buds 4 смартфон розпізнає кивки і повороти голови для відповіді на дзвінки.

Ключові характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra:

Екран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440 (Quad HD+), 1-120 Гц, підтримка S Pen.

6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440 (Quad HD+), 1-120 Гц, підтримка S Pen. Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 нм.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 нм. Пам'ять: 12 або 16 ГБ оперативної, 256/512 ГБ або 1 ТБ вбудованої.

12 або 16 ГБ оперативної, 256/512 ГБ або 1 ТБ вбудованої. Камери: основна 200 Мп (f/1.4), ультраширока 50 Мп (f/1.9), телефото 1 на 50 Мп (f/2.9, 5х оптичний зум), телефото 2 на 10 Мп (F2.4, 3х оптичний зум). Фронтальна — 12 Мп (f/2.2).

основна 200 Мп (f/1.4), ультраширока 50 Мп (f/1.9), телефото 1 на 50 Мп (f/2.9, 5х оптичний зум), телефото 2 на 10 Мп (F2.4, 3х оптичний зум). Фронтальна — 12 Мп (f/2.2). Батарея: 5000 мАг, зарядка до 60 Вт (75% за 30 хвилин), бездротова і реверсивна зарядки.

5000 мАг, зарядка до 60 Вт (75% за 30 хвилин), бездротова і реверсивна зарядки. Габарити і вага: 163,6 x 78,1 x 7,9 мм; 214 г.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Ціна Samsung Galaxy S26 Ultra:

12/256 ГБ — $1299 / €1449

12/512 ГБ — $1499 / €1649

16 ГБ / 1 ТБ — $1799 / €1949

Раніше повідомлялося, що Samsung представила флагмани Galaxy S26 і S26+. Смартфони пропонують високу продуктивність і цікаві програмні нововведення.