Samsung выпустила Galaxy S26 Ultra: 200-мегапиксельная камера и антишпионский экран (фото)

Южнокорейская компания пополнила S-линейку топовой моделью Galaxy S26 Ultra. Аппарат выделяется эксклюзивным процессором от Qualcomm, встроенной защитой экрана от подглядывания и новым ИИ-инструментарием Galaxy AI.

По данным Samsung, смартфон оснащен крупным 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой фирменного стилуса S Pen и адаптивной частотой обновления.

Уникальным нововведением Ultra-версии стал режим "Антишпион" (Privacy Display). Эта технология физически ограничивает углы обзора до 45 градусов, скрывая информацию на дисплее от окружающих в общественных местах. Функцию можно настроить на автоматическую активацию при вводе паролей или открытии банковских сервисов. Визуально модель продолжает строгий корпоративный стиль и доступна в черном, белом, голубом и фиолетовом цветах. Есть защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.

Что еще нового

За быстродействие отвечает специальная версия чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. По сравнению с прошлыми поколениями, производительность центрального процессора выросла на 19%, графики — на 24%, а нейронного модуля — на 39%. Для предотвращения перегрева при инженеры увеличили эффективность испарительной камеры на 21%. Автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, которая восполняет 75% емкости батареи за полчаса.

Оптическая система Ultra-версии включает главный широкоугольный сенсор на 200 Мп с расширенной диафрагмой (f/1.4) для лучшего захвата света в темноте. Его дополняют 50-Мп сверхширокоугольный модуль и сразу два телеобъектива (перископический 50 Мп и стандартный 10 Мп), обеспечивающие оптическое приближение объектов. Смартфон стал первым телефоном Galaxy с поддержкой профессионального кодека APV, который осуществляет сжатие видео без потери исходного качества. Обработка изображений выполняется алгоритмом ProScaler 6 и системой mDNIe, повышающей реалистичность цветопередачи в четыре раза.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Samsung

Возможности Galaxy AI базируются на встроенных ассистентах Gemini и Perplexity. Искусственный интеллект работает в проактивном режиме, позволяя автоматизировать рутинные задачи или идентифицировать сразу несколько элементов на фото через функцию Circle to Search. Встроенный редактор Photo Assist умеет дорисовывать фон, менять время суток на снимках и органично вписывать новые объекты. А умный сканер документов автоматически выравнивает и улучшает снимки текста с бумаги. Также реализовано управление без рук: в связке с наушниками Galaxy Buds 4 смартфон распознает кивки и повороты головы для ответа на звонки.

Ключевые характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra:

Экран: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440 (Quad HD+), 1-120 Гц, поддержка S Pen.

6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120x1440 (Quad HD+), 1-120 Гц, поддержка S Pen. Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 нм.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 3 нм. Память: 12 или 16 ГБ оперативной, 256/512 ГБ или 1 ТБ встроенной.

12 или 16 ГБ оперативной, 256/512 ГБ или 1 ТБ встроенной. Камеры: основная 200 Мп (f/1.4), ультраширокая 50 Мп (f/1.9), телефото-перископ на 50 Мп (f/2.9, 5х оптический зум), второй телефото на 10 Мп (f/2.4, 3х оптический зум). Фронтальная — 12 Мп (f/2.2).

основная 200 Мп (f/1.4), ультраширокая 50 Мп (f/1.9), телефото-перископ на 50 Мп (f/2.9, 5х оптический зум), второй телефото на 10 Мп (f/2.4, 3х оптический зум). Фронтальная — 12 Мп (f/2.2). Батарея: 5000 мАч, зарядка до 60 Вт (75% за 30 минут), беспроводная и реверсивная зарядка.

5000 мАч, зарядка до 60 Вт (75% за 30 минут), беспроводная и реверсивная зарядка. Габариты и вес: 163,6 x 78,1 x 7,9 мм; 214 г.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: sammobile.com

Цена Samsung Galaxy S26 Ultra:

12/256 ГБ — $1299 / €1449

12/512 ГБ — $1499 / €1649

16 ГБ / 1 ТБ — $1799 / €1949

