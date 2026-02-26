Впечатления экспертов от серии Galaxy S26: стоит ли покупать новинки Samsung (фото, видео)

Вслед за анонсом линейки флагманов Samsung Galaxy S26 журналисты протестировали новинки в жизни.

Приводим главные наблюдения экспертов Android Central, Engadget и техноблогера Маркеса Браунли (MKBHD) насчет топовых смартфонов 2026 года.

Дизайн: почти без изменений

Все обозреватели сошлись во мнении, что визуально смартфоны почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Журналист Деррек Ли отметил, что Samsung решила унифицировать дизайн: теперь все три модели, включая Ultra, выглядят практически идентично, различаясь лишь габаритами.

Главным изменением во внешности Galaxy S26 Ultra стали более скругленные углы и возвращение к алюминиевой рамке вместо титановой. Маркес Браунли подчеркнул, что версия Ultra стала тоньше и больше "не ощущается как абсолютный кирпич в руке". Кроме того, теперь вся линейка доступна в одинаковых цветах, главным из которых стал серо-фиолетовый Cobalt Violet.

Privacy Display на Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Новая функция S26 Ultra

Если базовые модели S26 и S26+ получили лишь минорные обновления (чуть увеличенная батарея у базовой версии), то S26 Ultra вызвал у экспертов неподдельный интерес благодаря одной инновации.

Речь идет о функции Privacy Display (режим "Антишпион"). MKBHD назвал ее "невероятной" и отметил, что это очень в духе Samsung. Функция физически затемняет пиксели при взгляде на экран под углом, работая эффективнее любых пленок. Это нужно для скрытия приватной информации от любопытных взглядов со стороны. Экспертов особенно впечатлила возможность гибкой настройки: например, опцию можно настроить так, чтобы он автоматически включался только при вводе паролей или при появлении уведомлений в верхней части экрана.

В США вся линейка работает на мощном Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в Европе (включая Украину) S26 и S26+ получат 2-нанометровый Exynos 2600.

Что касается камер, Ultra получил более широкую диафрагму (f/1.4 на основном и f/2.4 на телевике), что значительно улучшило качество ночной съемки. По словам Мэта Смита из Engadget, новая функция 360-градусной фиксации горизонта в видео работает превосходно, напоминая профессиональные экшен-камеры.

Серия Samsung Galaxy S26 Фото: скриншот / YouTube

ИИ-функции

Интеграция новых возможностей Galaxy AI стала центральной темой обзоров. Эксперт Android Central заявил, что S26 ощущается как "идеальный Pixel с оболочкой One UI".

Samsung позаимствовала и доработала многие удачные ИИ-фишки Google. Особенно пригодилась функция Audio Eraser, которая теперь умеет очищать от шумов голоса даже в скачанных видео из Netflix или YouTube. Также высоко оценили возможность управления приложениями голосом через улучшенного ассистента Bixby (с поддержкой Gemini и Perplexity).

Однако высказали и долю скепсиса относительно обилия ИИ-функций генерации и редактирования фото: "Кажется, они просто бросают кучу ИИ-штук в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет. Не уверен, что мне нравится, как далеко мы заходим с ИИ в наших личных фотографиях, утрачивая их естественность", — отмечает MKBHD.

Мощность зарядки у смартфонов также выросла Фото: скриншот / YouTube

Цены

Единственным весомым минусом новых устройств эксперты назвали ценовую политику. Если стоимость S26 Ultra осталась на уровне прошлого года (от $1299), то базовые S26 и S26+ подорожали на $100 — до $899 и $1099 соответственно (хоть теперь они и предлагают в базе 256 ГБ памяти). Наценка не совсем оправдана, учитывая малое количество инноваций как раз в базовых версиях.

Впечатления блогера от Samsung Galaxy S26/Ultra

В итоге, Galaxy S26 Ultra назвали отличным и инновационным устройством, которое стоит своих денег благодаря уникальному дисплею и передовым камерам. А вот к базовым S26 и S26+ у обозревателей возникли вопросы из-за возросшей цены и минимума аппаратных изменений.

