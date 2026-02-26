Підтримайте нас RU
Враження експертів від серії Galaxy S26: чи варто купувати новинки Samsung (фото, відео)

Samsung Galaxy S26 S26+ S26 Ultra смартфони
Samsung Galaxy S26, S26+ і S26 Ultra | Фото: PC Mag

Слідом за анонсом лінійки флагманів Samsung Galaxy S26 журналісти протестували новинки в житті.

Наводимо головні спостереження експертів Android Central, Engadget і техноблогера Маркеса Браунлі (MKBHD) щодо топових смартфонів 2026 року.

Дизайн: майже без змін

Усі оглядачі зійшлися на думці, що візуально смартфони майже не змінилися порівняно з минулим роком. Журналіст Деррек Лі зазначив, що Samsung вирішила уніфікувати дизайн: тепер усі три моделі, включно з Ultra, виглядають практично ідентично, розрізняючись лише габаритами.

Головною зміною в зовнішності Galaxy S26 Ultra стали більш заокруглені кути і повернення до алюмінієвої рамки замість титанової. Маркес Браунлі підкреслив, що версія Ultra стала тоншою і більше "не відчувається як абсолютна цегла в руці". Крім того, тепер вся лінійка доступна в однакових кольорах, головним з яких став сіро-фіолетовий Cobalt Violet.

Privacy Display Samsung Galaxy S26 Ultra як працює
Privacy Display на Samsung Galaxy S26 Ultra
Фото: скриншот / YouTube

Нова функція S26 Ultra

Якщо базові моделі S26 і S26+ отримали лише мінорні оновлення (трохи збільшена батарея у базової версії), то S26 Ultra викликав у експертів непідробний інтерес завдяки одній інновації.

Йдеться про функцію Privacy Display (режим "Антишпигун"). MKBHD назвав її "неймовірною" і зазначив, що це дуже в дусі Samsung. Функція фізично затемнює пікселі при погляді на екран під кутом, працюючи ефективніше за будь-які плівки. Це потрібно для приховування приватної інформації від цікавих поглядів зі сторони. Експертів особливо вразила можливість гнучкого налаштування: наприклад, опцію можна налаштувати так, щоб вона автоматично вмикалася тільки при введенні паролів або при появі повідомлень у верхній частині екрана.

У США вся лінійка працює на потужному Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в Європі (включно з Україною) S26 і S26+ отримають 2-нанометровий Exynos 2600.

Що стосується камер, Ultra отримав ширшу діафрагму (f/1.4 на основному і f/2.4 на телевіці), що значно поліпшило якість нічної зйомки. За словами Мета Сміта з Engadget, нова функція 360-градусної фіксації горизонту у відео працює чудово, нагадуючи професійні екшен-камери.

Серія Samsung Galaxy S26 смартфони
Серія Samsung Galaxy S26
Фото: скриншот / YouTube

ШІ-функції

Інтеграція нових можливостей Galaxy AI стала центральною темою оглядів. Експерт Android Central заявив, що S26 відчувається як "ідеальний Pixel з оболонкою One UI".

Samsung запозичила і допрацювала багато вдалих ШІ-фішок Google. Особливо стала в нагоді функція Audio Eraser, яка тепер вміє очищати від шумів голосу навіть у завантажених відео з Netflix або YouTube. Також високо оцінили можливість управління додатками голосом через поліпшеного асистента Bixby (з підтримкою Gemini і Perplexity).

Однак висловили й частку скепсису щодо великої кількості АІ-функцій генерації та редагування фото: "Здається, вони просто кидають купу АІ-штук у стіну, щоб подивитися, що прилипне. Не впевнений, що мені подобається, як далеко ми заходимо з АІ в наших особистих фотографіях, втрачаючи їхню природність", — зазначає MKBHD.

Потужність зарядки смартфонів Galaxy S26
Потужність зарядки у смартфонів також зросла
Фото: скриншот / YouTube

Ціни

Єдиним вагомим мінусом нових пристроїв експерти назвали цінову політику. Якщо вартість S26 Ultra залишилася на рівні минулого року (від $1299), то базові S26 і S26+ подорожчали на $100 — до $899 і $1099 відповідно (хоч тепер вони і пропонують у базі 256 ГБ пам'яті). Націнка не зовсім виправдана, враховуючи малу кількість інновацій якраз у базових версіях.

Враження блогера від Samsung Galaxy S26/Ultra

У підсумку, Galaxy S26 Ultra назвали чудовим та інноваційним пристроєм, який вартий своїх грошей завдяки унікальному дисплею і передовим камерам. А ось до базових S26 і S26+ у оглядачів виникли питання через збільшену ціну і мінімум апаратних змін.

Раніше повідомлялося, які смартфони найчастіше обирають українці. Опитування показує, що смартфони Xiaomi, Samsung і Pixel лідирують за популярністю в Україні, з великим відривом випереджаючи інші бренди.