Впечатляющая функция Samsung Galaxy S26, о которой все молчат: что может этот смартфон (фото)

Новейшие флагманы Samsung Galaxy S26 получили умную функцию камеры, которой не имел ни один предыдущий смартфон компании.

Samsung интегрировала в приложение камеры Galaxy S26 перевод в реальном времени. Функция базируется на системе Overlay Translation, которая дебютировала на более старых моделях Galaxy, однако она работает непосредственно в видоискателе, отмечает Android Authority.

Как объясняют в издании, телефон распознает текст с помощью OCR, переводит его, удаляет оригинальный текст, восстанавливает фон изображения с помощью технологии "AI in-painting", а затем размещает переведенный текст обратно на изображении в соответствующем стиле и месте.

Перевод через камеру Galaxy S26 Фото: Android Authority

На старых смартфонах Samsung Galaxy это происходило в приложении "Галерея" и Samsung Internet, где телефон имел достаточно времени для полного восстановления изображения. В свою очередь Galaxy S26 делает шаг вперед, выполняя ту же работу в режиме реального времени через камеру.

Відео дня

Вместо того, чтобы показывать переведенный текст в плавающих блоках, смартфоны Galaxy S26 сразу заменяют текст на иностранном языке, сохраняя его привязанным к исходному положению. То есть все уличные знаки, надписи и инструкции отображаются на выбранном языке и двигаются вместе с камерой.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выполнить следующие действия:

наведите камеру на текст или изображение, которое нужно перевести;

нажмите кнопку "T" > "Перевод в режиме реального времени".

Напомним, Galaxy S26 Ultra получил уникальный дисплей, который ограничивает угол обзора таким образом, что человек, стоящий сбоку, видит лишь темный, нечитабельный экран.

Фокус также сообщал, что китайский бренд Poco потроллил компанию Samsung в день презентации серии смартфонов Galaxy S26.