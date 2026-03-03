Самый дорогой смартфон Samsung может иметь существенный недостаток: что показало тестирование (фото)

Одной из самых обсуждаемых функций смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra стал инновационный дисплей конфиденциальности (Privacy Display), однако эксперты обнаружили один неприятный нюанс.

Лабораторный тест показал, что дисплей Galaxy S26 Ultra стал темнее по сравнению с его предшественником Galaxy S25 Ultra, сообщает Tom's Guide.

Прошлогодний флагман Galaxy S25 Ultra имеет пиковую яркость 1860 нит, тогда как Galaxy S26 Ultra во время теста продемонстрировал лишь 1806 нит. Эксперты предполагают, что потемнение дисплея может быть обусловлено именно интеграцией Privacy Display.

Как отмечают в издании, эта разница почти незаметна, если смотреть на дисплей прямо при нормальных условиях. Однако при взгляде под более широкими углами экран Galaxy S26 Ultra выглядит гораздо тусклее.

Galaxy S25 Ultra и Galaxy S26 Ultra Фото: Future

Также сообщается, что при включенных режимах "Частный дисплей" и "Максимальная защита конфиденциальности" пиковая яркость дисплея Galaxy S26 Ultra резко падает до 586 нит. Это может быть проблемой при просмотре контента на улице.

Автор статьи отметил, что Galaxy S26 Ultra стал первым смартфоном с подобной функцией, что добавляет ему ценности. Он также отметил, что владельцы флагмана Samsung могут получить приличную яркость, выключив Privacy Display.

"Хотя наши тесты подтверждают, что S26 Ultra объективно тусклее S25 Ultra в целом, я готов принять этот компромисс ради душевного спокойствия, что никто не сможет подглядывать за моим экраном, если только не смотрит на него прямо", — подытожил эксперт.

Напомним, тестирование UL Solutions подтвердило, что дисплей Galaxy S26 Ultra обеспечивает высокую конфиденциальность. Он сохраняет лишь 3,5% своей яркости под углом 45 градусов и 0,9% или меньше под углом 60 градусов.

Фокус также сообщал, что флагманы Samsung Galaxy S26 получили умную функцию камеры, основанную на системе Overlay Translation. Эта технология позволяет переводить текст через камеру в режиме реального времени.