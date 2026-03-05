Смартфоны Samsung среднего класса порадовали во время тестов: инсайдер раскрыл цены

Компания Samsung выпустит в 2026 году два новых среднебюджетных смартфона — Galaxy A37 и Galaxy A57.

Новые результаты тестов свидетельствуют о том, что Galaxy A37 и Galaxy A57 имеют заметные улучшения производительности по сравнению с их предшественниками. Об этом свидетельствуют данные Geekbench.

Будущий Samsung Galaxy A37 набрал 1138 баллов в одноядерных и 3450 баллов в многоядерных тестах. Его предшественник Galaxy A36 набрал около 1000 и 2700 баллов соответственно. Это означает, что новый смартфон показал себя на 30% лучше в многоядерных тестах.

Galaxy A57 и Galaxy A37 Фото: phonearena.com

В свою очередь Samsung Galaxy A57 получил 1385 баллов в одноядерных и 4469 баллов в многоядерных тестах. Для сравнения, Galaxy A56 показал около 1350 и 3700 баллов. В данном случае речь идет об улучшении на 20% в многоядерных тестах.

Что касается цен, согласно публикации инсайдера Sudhanshu Ambhore в соцсети X, Galaxy A37 может стоить 439 евро (примерно 22 335 гривен) за вариант 6 ГБ + 128 ГБ и 539 евро (примерно 27 423 гривен) за версию 8 ГБ + 256 ГБ. Цена Galaxy A57 может составить 539 евро за вариант 8 ГБ + 128 ГБ и 609 евро (примерно 30 980 гривен) за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

