Xiaomi теперь в лидерах по продажам: как ее гаджеты обошли Apple и Samsung (фото)

На мировом рынке носимой электроники Xiaomi вернула себе первенство. Ее фитнес-браслеты и смарт-часы по итогам 2025 года продаются лучше, чем аксессуары от Apple, Huawei и Samsung.

По данным аналитической компании Omdia, глобальные поставки носимых устройств по итогам 2025 года превысили 200 миллионов единиц, показав рост на 6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за несколько лет случилась смена лидера, пишет Gizmochina.

Что примечательно, разрыв между конкурентами в первой тройке по количеству отгрузок оказался небольшим:

Xiaomi: 18% рынка

18% рынка Apple: 17% рынка

17% рынка Huawei: 16% рынка

Samsung и Garmin замыкают пятерку лидеров с долями 9% и 5% соответственно.

Эксперты отмечают, что возвращение Xiaomi на первое место обусловлено не конкретным хитовым продуктом, а грамотной стратегией охвата рынка.

Главным драйвером продаж остаются ультрабюджетные фитнес-браслеты серии Smart Band, которые расходятся огромными тиражами. В то же время компания активно продвигает недорогие смарт-часы. Они помогают увеличить среднюю цену продажи, не заходя территорию премиум-сегмента, где сильные позиции удерживает Apple.

Синтия Чен, менеджер по исследованиям Omdia, подчеркивает, что сегодня запросы потребителей в этом сегменте изменились. Покупателям уже не так важны передовой экран или количество датчиков. На первый план выходит удобство экосистемы. Xiaomi преуспела и в этом аспекте: у бренда сильна концепция "Человек × Автомобиль × Дом". Она тесно связывает все гаджеты в единую сеть, частью которой являются и носимые устройства.

Apple продолжает доминировать в высоком ценовом диапазоне. Часы компании покупают ради глубокой интеграции с iPhone, премиальных материалов и продвинутых функций отслеживания здоровья.

Huawei также показывает отличные результаты, особенно на китайском рынке, делая ставку на широкий ассортимент и профессиональные инструменты для спортивного трекинга.

Рынок носимой электроники переживает трансформацию. Гаджеты уже давно не ограничиваются простым подсчетом шагов и калорий: стал возможен мониторинг более сложных показателей здоровья. Аналитики ожидают, что в 2026 году решающую роль будет играть не столько функциональность, сколько экосистемная интеграция гаджетов. Доверие покупателей выиграют те производители, кто фокусируется не только на аппаратной части, но и на комфортном внедрении аксессуаров в повседневную жизнь, с бесшовной синхронизацией между техникой.

