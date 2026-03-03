Xiaomi показала мощную альтернативу iPad: сколько стоят планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro (фото)

Xiaomi вывела на глобальный рынок топовые планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro.

Обе модели предлагают бескомпромиссные характеристики дисплеев и мощное железо, сообщает Gizmochina.

Планшеты получили идентичные 11,2-дюймовые LCD-экраны с соотношением сторон 3:2 и высоким разрешением 3.2K (3200x2136 пикселей). Дисплеи поддерживают адаптивную частоту обновления до 144 Гц, обладают 12-битной глубиной цвета, пиковой яркостью в 800 нит и сертифицированы по технологиям Dolby Vision и HDR10. Кроме того, панели распознают касания мокрыми руками и имеют сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

Предустановлена ОС Android с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 3. Она предлагает удобные функции для продуктивности: многозадачность с разделенным экраном, перетаскивание файлов (drag-and-drop) на уровне ПК и встроенные ИИ-инструменты, такие как AI Writing, AI Translate и AI Art. Планшеты поддерживают работу с опциональными аксессуарами — клавиатурой Focus Keyboard и стилусом Focus Pen Pro. Аудиосистема состоит из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Xiaomi Pad 8 Фото: Xiaomi

Xiaomi Pad 8 построен на 4-нанометровом предтоповом чипе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Планшет получил основную 13-мегапиксельную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры. Аккумулятор емкостью 9200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Pad 8 Pro оснащен более мощным процессором Snapdragon 8 Elite в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR5T (до 12 ГБ). Камеры: 50 Мп на задней панели (с поддержкой съемки 4K-видео) и 32 Мп спереди. При той же емкости батареи (9200 мАч), Pro-версия заряжается быстрее благодаря поддержке технологии HyperCharge на 67 Вт. Обе модели поддерживают функцию реверсивной зарядки других устройств.

Планшеты уже поступили в продажу в Европе.

Xiaomi Pad 8 (8/128 ГБ) обойдется в €449,99 (версия 12/512 ГБ — €599,99).

Стоимость Xiaomi Pad 8 Pro (8/256 ГБ) стартует от €649,99, а максимальная комплектация с особым матовым стеклом дисплея (12/512 ГБ) оценена в €769,99.

