Лучший смартфон, который можно купить сейчас: названа мощная альтернатива Galaxy S26 Ultra (видео)

Состоялся международный релиз флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Эксперт опробовал новинку в действии и высоко оценил возможности устройства.

Результаты тестирования гаджета приводит обозреватель Райан Томас. По мнению журналиста, топовое предложение Xiaomi удивляет характеристиками по сравнению со многими аналогами от А-брендов.

Как снимают камеры

Главной особенностью смартфона ради стала система из четырех камер, разработанная совместно с Leica. Размер блока камер уже говорит о внушительной аппаратной части, что подтверждает и практика.

В качестве основного модуля используется 1-дюймовый фотосенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.7. Его дополняет 200-мегапиксельный телефото с переменной апертурой (f/2.39-2.96) и плавающим фокусным расстоянием (75-100 мм), который заменяет сразу две зум-камеры. В наличии 50-Мп широкоугольный объектив и улучшенная фронтальная камера (50 Мп) с увеличенным датчиком.

Відео дня

Увеличенные физические размеры матриц позволяют захватывать гораздо больше света и создавать фотографии с естественным размытием заднего плана. Кроме того, фирменные цветовые профили Leica (в частности, Leica Authentic) придают снимкам характерную пленочную атмосферу с приятным виньетированием. Это избавляет кадры от излишней цифровой стерильности, присущей снимкам конкурентов. Смартфон также отлично записывает видео: поддерживается запись в 4K с кадровой частотой вплоть до 120 fps на основную и зум-камеру, а также съемка в 8K.

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Экран, процессор, АКБ

Вариант Xiaomi 17 Ultra для китайского рынка оснащался батареей на 6800 мАч. Однако в Европе к аккумуляторам применяется строгая регуляция, поэтому глобальный Xiaomi 17 Ultra получил элемент емкостью 6000 мАч. Несмотря на меньшую цифру, заряда с запасом хватает на полтора-два дня работы благодаря энергоэффективному чипсету. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 90 Вт, беспроводная на 50 Вт, а также мощная реверсивная зарядка по кабелю (22,5 Вт), превращающая телефон в мини-повербанк для аксессуаров.

Аппаратная платформа представлена чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 (на базе ОС Android 16), для которой производитель гарантирует четыре года крупных обновлений.

Лучший смартфон, который можно купить сейчас, по мнению эксперта

Лицевую панель занимает плоский 6,9-дюймовый дисплей LTPO OLED (1-120 Гц) с высокой пиковой яркостью до 3500 нит. Под экраном скрыт быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Корпус получил влагозащиту по стандарту IP68 и рубленые плоские грани, которые, по мнению обозревателя, хоть и выглядят стильно (особенно в зеленом цвете Starry Green), делают хват столь массивного устройства менее эргономичным. Зато физические кнопки регулировки громкости и питания эксперт назвал весьма тактильно приятными.

Xiaomi 17 Ultra в единственной конфигурации на 16 ГБ/1 ТБ памяти стоит 1999 евро.

Глобальную вариацию смартфона компания называет Leica Leitzphone.

Ранее сообщалось, что этот бюджетный Xiaomi не имеет плохих отзывов. Redmi Note 15 заслужил высокие оценки покупателей за приятные характеристики по умеренной цене.

Также Фокус рассказывал про стильный повербанк Xiaomi с батареей на 5000 мАч. Ультратонкий магнитный внешний аккумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 скоро будет доступен во всем мире в двух новых версиях.