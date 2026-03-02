Найкращий смартфон, який можна купити зараз: названо потужну альтернативу Galaxy S26 Ultra (відео)

Відбувся міжнародний реліз флагманського смартфона Xiaomi 17 Ultra. Експерт випробував новинку в дії і високо оцінив можливості пристрою.

Результати тестування гаджета наводить оглядач Раян Томас. На думку журналіста, топова пропозиція Xiaomi дивує характеристиками порівняно з багатьма аналогами від А-брендів.

Як знімають камери

Головною особливістю смартфона заради стала система з чотирьох камер, розроблена спільно з Leica. Розмір блоку камер вже говорить про значну апаратну частину, що підтверджує і практика.

Як основний модуль використовується 1-дюймовий фотосенсор на 50 Мп з діафрагмою f/1.7. Його доповнює 200-мегапіксельний телефото зі змінною апертурою (f/2.39-2.96) і плаваючою фокусною відстанню (75-100 мм), який замінює відразу дві зум-камери. У наявності 50-Мп ширококутний об'єктив і поліпшена фронтальна камера (50 Мп) зі збільшеним датчиком.

Відео дня

Збільшені фізичні розміри матриць дають змогу захоплювати набагато більше світла і створювати фотографії з природним розмиттям заднього плану. Крім того, фірмові колірні профілі Leica (зокрема, Leica Authentic) надають знімкам характерну плівкову атмосферу з приємним віньєтуванням. Це позбавляє кадри від зайвої цифрової стерильності, властивої знімкам конкурентів. Смартфон також відмінно записує відео: підтримується запис в 4K з кадровою частотою аж до 120 fps на основну і зум-камеру, а також зйомка в 8K.

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Екран, процесор, АКБ

Варіант Xiaomi 17 Ultra для китайського ринку оснащувався батареєю на 6800 мАг. Однак у Європі до акумуляторів застосовується сувора регуляція, тому глобальний Xiaomi 17 Ultra отримав елемент ємністю 6000 мАг. Незважаючи на меншу цифру, заряду із запасом вистачає на півтора-два дні роботи завдяки енергоефективному чипсету. Підтримується швидка дротова зарядка на 90 Вт, бездротова на 50 Вт, а також потужна реверсивна зарядка по кабелю (22,5 Вт), що перетворює телефон на міні-повербанк для аксесуарів.

Апаратна платформа представлена чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон працює під управлінням HyperOS 3 (на базі ОС Android 16), для якої виробник гарантує чотири роки великих оновлень.

Найкращий смартфон, який можна купити зараз, на думку експерта

Лицьову панель займає плоский 6,9-дюймовий дисплей LTPO OLED (1-120 Гц) з високою піковою яскравістю до 3500 ніт. Під екраном прихований швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців. Корпус отримав вологозахист за стандартом IP68 і рубані плоскі грані, які, на думку оглядача, хоч і мають стильний вигляд (особливо в зеленому кольорі Starry Green), роблять хват такого масивного пристрою менш ергономічним. Зате фізичні кнопки регулювання гучності і живлення експерт назвав вельми тактильно приємними.

Xiaomi 17 Ultra в єдиній конфігурації на 16 ГБ/1 ТБ пам'яті коштує 1999 євро.

Глобальну варіацію смартфона компанія називає Leica Leitzphone.

Раніше повідомлялося, що цей бюджетний Xiaomi не має поганих відгуків. Redmi Note 15 заслужив високі оцінки покупців за приємні характеристики за помірною ціною.

Також Фокус розповідав про стильний повербанк Xiaomi з батареєю на 5000 мАг. Ультратонкий магнітний зовнішній акумулятор Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 скоро буде доступний у всьому світі в двох нових версіях.