Цей бюджетний Xiaomi не має поганих відгуків: найкращий смартфон за результатами тестів (фото)

Redmi Note 15 заслужив високі оцінки покупців за приємні характеристики за помірною ціною.

Фокус зібрав результати тестування та відгуки власників про популярний недорогий апарат Xiaomi.

Гаджет отримав практичний корпус із захистом від пилу і бризок води за стандартом IP64. Експерти GSMArena називають екран одним із найкращих за свої гроші, виділяючи вражаючу пікову яскравість і плавну картинку.

На відміну від старшої 5G-версії, базова модель може похвалитися збільшеною батареєю, що гарантує видатну автономність навіть при активному використанні. Апарат поставляється з Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2. Підтримка пристрою працює: виробник обіцяє чотири роки великих оновлень ОС Android.

У відгуках з українських магазинів покупці хвалять новинку за стабільність і функціональність. Користувачі відзначають, що смартфон працює швидко, не зависає в повсякденних завданнях і непогано тягне прості ігри. Власники в захваті від великого запасу пам'яті, стильного дизайну і високої якості фотографій. Апарат часто обирають як надійний подарунок для школярів або батьків.

Характеристики Redmi Note 15 4G:

Дисплей: 6,77 дюйма, AMOLED, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 3200 ніт.

6,77 дюйма, AMOLED, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 3200 ніт. Процесор: восьмиядерний MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм).

восьмиядерний MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм). Пам'ять: оперативна 6/8 ГБ, вбудована 128/256ГБ (є слот для карт microSD).

оперативна 6/8 ГБ, вбудована 128/256ГБ (є слот для карт microSD). Камери: головний об'єктив на 108 Мп з фазовим автофокусом, фронтальна камера на 20 Мп.

головний об'єктив на 108 Мп з фазовим автофокусом, фронтальна камера на 20 Мп. Батарея: 6000 мАг, підтримка швидкої дротової зарядки (33 Вт) і реверсивної зарядки (18 Вт) для живлення інших гаджетів.

6000 мАг, підтримка швидкої дротової зарядки (33 Вт) і реверсивної зарядки (18 Вт) для живлення інших гаджетів. Особливості: вбудований під екран оптичний сканер відбитків пальців, модуль NFC для безконтактної оплати, стереодинаміки з технологією Dolby Atmos.

Redmi Note 15 4G Фото: gsmarena.com

Ціна Redmi Note 15 в Україні стартує від 9699 грн.

