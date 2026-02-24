Хороша камера і нічого зайвого: який недорогий Google Pixel радять експерти (фото)

Нові смартфони коштують дорого, але часто не пропонують вартісних нововведень. Є доступна та надійна модель від Google з 2023 року, яку досі високо оцінюють оглядачі техніки.

Сьогодні флагмани перевантажені функціями ШІ, які не всім потрібні, пише Android Police. Якщо потрібен якісний апарат із "чистою" ОС і пристойними характеристиками, варто придивитися до перевіреного середняка Google Pixel 7a,

Випущений три роки тому смартфон все ще актуальний і буде оновлюватися аж до ОС Android 17. При цьому він зберіг усі корисні фішки Google, включно з розумним диктофоном (перетворює мову на текст офлайн), чітким звуком під час дзвінків (Clear Calling) і функцією Now Playing (розпізнавання музики, що грає навколо без інтернету). Для повного вимкнення ШІ, якщо він вам не потрібен, можна видалити відповідні додатки на кшталт Gemini.

Google Pixel 7a Фото: gsmarena.com

Камера Pixel 7a досі видає прекрасні результати, яких з головою вистачить для будь-яких повсякденних завдань. Процесор Tensor G2 не потягне важкі ігри, але забезпечить комфортну роботу в месенджерах і браузері. Таким чином, за скромні гроші покупець отримує стабільний апарат з довгостроковою підтримкою ПЗ і 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм (90 Гц, FHD+).

Звичайно, журналісти вказують і кілька компромісів. Чип Tensor G2 — вже не найсвіжіше рішення, він мав схильність до нагрівання під навантаженням, і пригальмовування на останній ОС можуть все ж траплятися. У наявності 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ сховища — можливо, в нинішніх реаліях не всім вистачить вбудованої пам'яті. Автономність теж не належить до козирів бюджетника: батарея ємністю 4385 мАг видає в середньому п'ять годин активного екрану, а потужність зарядки обмежена 18 Вт.

Незважаючи на ці мінуси, Pixel 7a залишається цілком розумним вибором, якщо потрібен доступний і компактний камерофон із приємною в експлуатації системою. На зарубіжних майданчиках гаджет віддають всього за 200 доларів.

Ціна Google Pixel 7a в Україні — від 6500 грн (б/в, хороший стан); новий — від 13 141 грн.

Раніше повідомлялося, що Google представила Pixel 10a. Смартфон середнього класу зберіг стартову ціну минулої моделі, але отримав важливі поліпшення в ергономіці, екрані та швидкості зарядки.