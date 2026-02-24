Хороша камера і нічого зайвого: який недорогий Google Pixel радять експерти (фото)
Нові смартфони коштують дорого, але часто не пропонують вартісних нововведень. Є доступна та надійна модель від Google з 2023 року, яку досі високо оцінюють оглядачі техніки.
Сьогодні флагмани перевантажені функціями ШІ, які не всім потрібні, пише Android Police. Якщо потрібен якісний апарат із "чистою" ОС і пристойними характеристиками, варто придивитися до перевіреного середняка Google Pixel 7a,
Випущений три роки тому смартфон все ще актуальний і буде оновлюватися аж до ОС Android 17. При цьому він зберіг усі корисні фішки Google, включно з розумним диктофоном (перетворює мову на текст офлайн), чітким звуком під час дзвінків (Clear Calling) і функцією Now Playing (розпізнавання музики, що грає навколо без інтернету). Для повного вимкнення ШІ, якщо він вам не потрібен, можна видалити відповідні додатки на кшталт Gemini.
Камера Pixel 7a досі видає прекрасні результати, яких з головою вистачить для будь-яких повсякденних завдань. Процесор Tensor G2 не потягне важкі ігри, але забезпечить комфортну роботу в месенджерах і браузері. Таким чином, за скромні гроші покупець отримує стабільний апарат з довгостроковою підтримкою ПЗ і 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм (90 Гц, FHD+).
Звичайно, журналісти вказують і кілька компромісів. Чип Tensor G2 — вже не найсвіжіше рішення, він мав схильність до нагрівання під навантаженням, і пригальмовування на останній ОС можуть все ж траплятися. У наявності 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ сховища — можливо, в нинішніх реаліях не всім вистачить вбудованої пам'яті. Автономність теж не належить до козирів бюджетника: батарея ємністю 4385 мАг видає в середньому п'ять годин активного екрану, а потужність зарядки обмежена 18 Вт.
Незважаючи на ці мінуси, Pixel 7a залишається цілком розумним вибором, якщо потрібен доступний і компактний камерофон із приємною в експлуатації системою. На зарубіжних майданчиках гаджет віддають всього за 200 доларів.
- Ціна Google Pixel 7a в Україні — від 6500 грн (б/в, хороший стан); новий — від 13 141 грн.
Раніше повідомлялося, що Google представила Pixel 10a. Смартфон середнього класу зберіг стартову ціну минулої моделі, але отримав важливі поліпшення в ергономіці, екрані та швидкості зарядки.